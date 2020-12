So wird Gothaer Brueghel restauriert: Frischzellenkur für einen Altmeister

Viel heller und sommerlicher als vor ein paar Wochen wirkt jetzt die „Landschaft mit Bauernwagen und Kühen“, aber quer über der Baumgruppe liegt ein furchtbarer Schmiss und am Wegesrand stören flaue Stellen das flandrische Idyll. Diese Schäden trug das 400 Jahre alte Gemälde aus der Werkstatt Jan Brueghels (1568-1625), das zu den fünf Opfern des „Gothaer Bilderraubs“ zählt, zuvor nicht. Zumindest nicht sichtbar. „Alles wird gut“, tröstet Restaurator Johannes Schaefer. „Im Januar kommt das Bild zurück nach Gotha.“

Der 45-jährige Altenburger ist die Ruhe in Person und hat die Lage im Griff. Liebevoll betrachtet er die kunstvoll gegebene Naturszene auf der grauen, penibel aufgeräumten Tischplatte und schwärmt: „Das hat eine Lebendigkeit, einfach bezaubernd!“ Seine Werkstatt, dominiert von Regalen mit Fachliteratur und Schubkästen voller geheimnisvoller Materialien, weist ihn als pragmatischen Handwerker aus; aber dann gesteht er mit einem Lächeln: „Man baut über Monate eine Beziehung auf zu jedem Bild und entdeckt immer noch etwas Neues.“ Nein, Kunstmaler ist Schaefer nicht. Nur Restaurator.

Hightech-Diagnostik offenbarte alte Retuschen und einen Riss

Seit 16 Jahren arbeitet der Ostthüringer, der seine zwischen Kunst und Naturwissenschaft angesiedelte Profession an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden studiert hat, als Freiberufler; seit Februar bekleidet er eine halbe Stelle am Lindenau-Museum. Die dortigen Bilder, zumal die so kostbaren wie sensiblen „alten Italiener“ kennt er aus dem Effeff. Und auch der Brueghel ist ihm bis in intimste Details vertraut. Ihm hat er gleichsam aufs Unterkleid geschaut und kennt das Darunter – unter der Malschicht. Nichts ist einem Restaurator ärger verhasst als böse Überraschungen während der Arbeit.

Das Infrarotreflektogramm des Brueghel-Gemäldes macht spätere Retuschen (orange) sowie die Kittierung zwischen den Eichenholzbrettern im Untergrund (rot) kenntlich. Foto: Rathgen-Forschungslabor der Staatlichen Museen zu Berlin / Friedenstein-Stiftung

Die fünf gestohlen gewesenen Altmeister-Gemälde von Gothas Friedenstein, die vor Jahresfrist unter spektakulären Umständen wieder auftauchten, hat das Rathgen-Forschungslabor zu Berlin bereits auf Herz und Nieren durchleuchtet. Diese Röntgenaufnahmen und Infrarotreflektogramme nutzten Schaefer und seinen Kollegen zur Diagnose, um gemeinsam – wie in einem ärztlichen Konsilium – die Therapieschritte festzulegen. Der Brueghel ist da wohl ein dankbarer „Patient“: Ihm haben die 40 Jahre in falschen Händen nicht allzu viel anhaben können.

Der arge Schmiss zumindest hat andere Ursachen. Dort stoßen im Untergrund die beiden Eichenholzbretter aneinander, auf denen der Künstler irgendwann um 1610 über einer Grundierung die Malschicht auftrug. „Holz arbeitet“, bemerkt Schaefer lapidar. Er kennt das Problem, hat alte Retuschen samt der Kittierung aus dem 19. Jahrhundert bereits entfernt, kann jedoch die Höhendifferenz zwischen den Brettern nicht vollständig ausgleichen. Er dreht das Bild um und zeigt auf rasterförmig aufgeleimte Stützleisten: Diese nachträgliche Parkettierung zu lösen, könnte zwar helfen, wäre jedoch viel zu riskant.





Also bleibt’s am Ende bei neuen Retuschen. Und die flauen Stellen? Solche „Verputzungen“ entstünden oft durch zu aggressive Reinigung, erläutert Schaefer. „Da fehlt dann die Malschicht.“ Auch sie wurden früher schon einmal restauriert; die Übermalungen hat der Fachmann mitsamt dem vergilbten Firnis abgelöst. Die Flecken wird er mit Aquarellfarben behutsam so weit retuschieren, dass sie nicht mehr ins Auge stechen: „Die Gesamtheit des geschlossenen Bildes ist unser Ziel.“

Er breitet auf dem Tisch ein Sortiment an Farbtuben aus; etwas zwischen „Siena natur“ und den Erdfarbtönen wird genau passen – es sind immer noch dieselben Pigmente wie vor 400 Jahren. „Wenn ich eine Retusche setze, muss ich auch ein bisschen künstlerisches Gespür in den Fingern haben“, meint Schaefer süffisant schmunzelnd. „Da arbeitet der Restaurator wie ein Künstler.“ Er betont das „Wie“. Denn heutzutage wird jeder minimale Eingriff ins Bild präzise dokumentiert, und Eigenes – wie in früherer Zeit – hinzuzufügen, verbietet sich streng.

Ein echter Jan Brueghel oder „nur“ eine Kopie aus seiner Werkstatt?

Und jetzt geht’s doch noch ans Eingemachte. „Jeder Künstler hat eine eigene Handschrift“, verrät Johannes Schaefer. Er zeigt auf die Baumreihe und erläutert die Kachelstruktur der Farboberfläche im Gewirr der Äste: „Typisch Brueghel!“ Die muss der Maler damals in hohem Tempo mit dem flachen, steil geführten Pinsel aufgetupft haben. Schaefer simuliert den Vorgang mit trockenem Gerät auf der Tischplatte. Also doch ein Original von des Altmeisters Hand? Der Restaurator zuckt mit den Schultern. Maltechnologie liefert dafür nur ein Indiz; andererseits fehlt dem Gemälde die Unterzeichnung, die Bildkomposition war demnach zuvor bereits fertig. Experten schließen daraus, dass es sich um eine zeitgenössische Kopie aus der Werkstatt Jan Brueghels handelt. Der Kerl war ein Star seiner Zeit und produzierte mit einer Schar von Gehilfen und Schülern Landschaften wie in einer Manufaktur.

Wir plaudern noch über die Restaurierung moderner Malerei. „Da vorn habe ich ein Bild aus der Neuen Leipziger Schule stehen“, weist Johannes Schaefer auf einen anderen Auftrag. Am liebsten hat er’s jedoch mit alten Meistern zu tun. Etwa 50 Stunden hat er schon mit dem Brueghel zugebracht, befindet sich praktisch auf halbem Weg. Nach den Retuschen wird er dem Gemälde mit frischem Firnis wieder zu alter Brillanz verhelfen, „und dann suchen wir noch einen schönen, passenden Rahmen.“

Er holt aus einem Winkel das alte, schlichte Modell der Diebesbande hervor – Provenienz Baumarkt. An Schaefers Miene erkennt man, dass er diese Geschmacklosigkeit für eine Majestätsbeleidigung erachtet. Gerade den alten Meistern zollt er höchsten Respekt: „Denn die wussten genau, was sie taten.“