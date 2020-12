Nordhausen. Das Kulturamt in Nordhausen plant mit „Parknick“ eine neue Veranstaltungsreihe für 2021, die verschiedene Feste und Höhepunkte in die Grünanlagen holt.

Sommerkino, Krimilesung, Rosenfest und Co. in Parks von Nordhausen geplant

Corona zum Trotz tüftelt das Kulturamt im Nordhäuser Rathaus an einem bunten Veranstaltungskalender für das kommende Jahr. „Wir wollen unter Corona-Bedingungen aktiv bleiben und unserer Möglichstes tun“, versprach Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD), die das Amt leitet, am Montagabend den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtmarketing. An Birgit Adam, Leiterin der Stadtinformation, war es dann, dem Gremium einen ersten Vorgeschmack auf 2021 zu geben. Ihr zufolge plant das Kulturamt an einem völlig neuen Festformat. „Uns ist da etwas Tolles eingefallen“, machte sie neugierig. Hinter der Ankündigung verbirgt sich die Idee sogenannter „Parknicks“. Geplant seien unter diesem Titel mehrere Picknicks und kleinere Feste, verteilt über die warmen Monate, gestreut über alle Grünanlagen der Stadt.