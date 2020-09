Sonderschau zu Reichsstadt Nordhausen wird verlängert

Die Sonderausstellung „Reichsstadt ist…Herrschaftszeichen und Recht“ im Stadtmuseum Flohburg wird bis zum 20. September verlängert. Darüber informierte nun Susanne Hinsching, Leiterin der städtischen Museen. Führungen durch die Ausstellung finden jeden Mittwoch und Donnerstag um 15 Uhr statt. Zusätzlich wird eine Sonntagsführung am 13. September um 11 Uhr geboten.

Die Ausstellungsreihe „800 Jahre Reichsstadt“ erinnert an die Erhebung Nordhausens zu einer Stadt der deutschen Könige und Kaiser zwischen 1220 und 1223. Zum Auftakt der Reihe wird das Thema „Herrschaftszeichen und Recht“ beleuchtet.

Wie wurde königliche Herrschaft in der Reichsstadt ausgeübt und von den einfachen Menschen wahrgenommen? Welche Symbole, Gegenstände und Wahrzeichen waren in vormodernen Zeiten mit der Macht von Adligen und Königen, manchmal aber auch einfachen Bürgern über Land und Leute verknüpft? Und wie wirkten sich derartige Verknüpfungen auf den Alltag und die Rechtsprechung in Nordhausen aus? Solchen Fragen geht die Ausstellung nach. In der Präsentation spielen spannende historische Objekte wie Waffen, Fahnen oder Rechtsbücher ebenso eine Rolle wie einige aus dem Alltag bekannte Bestandteile des Stadtbildes. Außerdem wird veranschaulicht, wie sich die Nordhäuser Bürgerschaft in den fast 600 Jahren ihrer reichsstädtischen Geschichte (von 1220 bis 1803) organisierte.