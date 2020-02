Nordhausen. Kreative Frauen gibt es überall. Auch in der Küche des Südharz-Klinikums. Kerstin Grabe beweist das eindrucksvoll. Jetzt auch mit einer Ausstellung in der Galerie der Kreissparkasse.

Sparkasse in Nordhausen zeigt Werke einer Künstlerin aus Hamma

Eigentlich arbeitet Kerstin Grabe in der Küche des Südharz-Klinikums. Doch die wahre Leidenschaft der Hammaerin gilt der Kunst. Schon seit ihrer Kindheit schwingt sie den Pinsel und besucht regelmäßig Kurse. Das Ergebnis dieser Passion ist seit Dienstag in Form von Porträts und verschiedenen Malereien in der Nordhäuser Kreissparkasse zu sehen. Hier zeigt sie ihre Ausstellung „Einblicke“, die bis 20. März zu sehen ist. Neben namhaften Künstlern der Region wie Peter Genßler (ab 25. August) und Jürgen Rennebach (ab 1. Dezember) bietet die Sparkasse immer auch weniger bekannten Künstlern wie ihr die Chance, sich kunstinteressierten Südharzern in der Galerie zu präsentieren. Sparkassen-Mitarbeiterin Diana Fürle – übrigens selbst kreativ und mit ihren liebevollen Häkelarbeiten für Kinder in einer Vitrine der Bank vertreten – rückte vor der Vernissage noch einmal eines der Bilder Grabes ins rechte Licht.