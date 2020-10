Unter dem Titel „Eiserne Bestseller – Schwert und Rüstung in Handwerk und Gesellschaft“ vermittelt der Kurator, Historiker und Fechtkunstlehrer Paul Becker einen lebendigen Einblick in die Fertigungsmethoden und Klassifizierungen von historischen Waffen und Rüstungen, ihren zeitgenössischen Gebrauch und ihre soziale wie kulturelle Bedeutung.

Städtische Museen in Nordhausen auch am Feiertag geöffnet

Die städtischen Museen in Nordhausen werden auch zum Reformationstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Das kündigt Museumsleiterin Susanne Hinsching an. Im Kunsthaus stellt die Sonderausstellung „Einfach tierisch – Vom Hahn zum Pferd“ Tiermotive in unterschiedlichen stilistischen und künstlerischen Handschriften dar, thematisiert aber auch ihre symbolische Bedeutung in Religion und Mythologie. Präsentiert werden über 100 Gemälde, Grafiken und Skulpturen seit der Renaissance .

Die Ausstellung „Vive la marionnette!“ in der Flohburg bietet Einblicke in die facettenreiche Marionettenkunst. Anhand verschiedener Exponate aus dem „Musée de l´Ardenne“ in Nordhausens französischer Partnerstadt Charleville - Mézières werden wichtige Institutionen, aber auch Persönlichkeiten und Schauspielgruppen vorgestellt, die sich um die Marionettenkunst verdient gemacht haben.

Die Sonderausstellung „Eiserne Bestseller – Schwert und Rüstung in Handwerk und Gesellschaft“ im Tabakspeicher vermittelt einen Einblick in die Fertigungsmethoden und Klassifizierungen von historischen Waffen und Rüstungen und erläutert ihre soziale wie kulturelle Bedeutung in der Geschichte.

Die Stadtbibliothek hat am Samstag dagegen nicht geöffnet.