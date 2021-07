Stars auf der Decke lauschen – Tickets für Pietro Lombardi, Antilopen Gang und Paul van Dyk zu gewinnen

Erfurt. Am 8. Juli beginnt die sommerliche Konzertreihe dieser Zeitung mit der deutschen Indie-Pop-Band „Giant Rooks“. 13 angesagte Stars und Bands kommen zu „Picknickdecken-Konzerten“ nach Erfurt.

Die Stars stehen auf der Bühne, die Fans lümmeln bequem auf der Decke und genießen die Musik, den Abend, mitgebrachte Getränke und Snacks – zum zweiten Mal lädt Funke Medien Thüringen zu den „Picknickdecken-Konzerten“ ein. 13 angesagte Stars und Bands kommen im Sommer auf die Festwiese im Erfurter Zoopark, darunter Johannes Oerding, Rea Garvey, Revolverheld und Max Giesinger.

Bis zu vier Besucher können sich eine Decke teilen, „auf den Abstand der Decken zueinander wird penibel geachtet“, versichert Wieland Kniffka, Abteilungsleiter Messen und Events bei Funke Medien Thüringen. „Ein eigener Picknickkorb sorgt für die besondere Atmosphäre an jedem Konzertabend“, ergänzt Martin Vejmelka, Geschäftsführer der Landstreicher Kulturproduktionen GmbH.

Am 8. Juli beginnt die sommerliche Konzertreihe mit der deutschen Indie-Pop-Band „Giant Rooks“. Für die Konzerte mit Pietro Lombardi am 14. Juli, der Hip-Hop-Crew „Antilopen Gang“ am 15. Juli und dem Star-DJ Paul van Dyk am 17. Juli verlosen wir jetzt jeweils 2 x 2 Tickets. Wer mitmachen und mit etwas Glück gewinnen möchte, kann hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Diese Stars kommen zu „Picknickdecken-Konzerte“ nach Erfurt



Tickets für alle Konzerte gibt es auf www.ticketshop-thueringen.de, weitere Infos: www.picknick-konzerte.de