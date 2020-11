Startschuss für Liquid Sound Festival in der Toskana Therme

Zuschauer aus aller Welt konnten am Freitagabend gegen 19 Uhr Ortszeit mit dabei sein und über zwei 360-Grad-Kameras verfolgen, wie das Liquid Sound Festival in der Toskana Therme in Bad Sulza eröffnet wurde. Corona-bedingt findet das Kulturevent im Badetempel diesmal ohne Zuschauer in den Becken statt. Zur Eröffnung hielten Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze und Toskanaworld-Kulturdirektor Micky Remann eine kurze Ansprache, ehe dann die Stereolites vor dem Projektionsglobus als erste Band zu spielen begann.