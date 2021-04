Stiftung gibt 12.000 Euro für Weimarer Geleitbrunnen

Weimar. Die Spendenaktion, um Weimars beschädigten Geleitbrunnen restaurieren zu können, läuft weiter.

Mit zerstörtem Becken und ohne Schmucksäule steht Weimars Geleitbrunnen seit Beginn vergangenen Jahres trocken. Um den Schaden, der sich auf etwa 42.000 Euro summiert und wohl durch das Zünden von Silvesterböllern verursacht wurde, beheben zu lassen, hat die Stadt jetzt die finanzielle Grundlage beisammen. 24.000 Euro Fördermittel sind ihr zugesagt.

Allein 12.000 Euro für die Brunnenrestaurierung gibt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD). Der Weimarer Altstadtbrunnen gehört zu den über 500 Objekten, die die private Stiftung dank Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Lotterie Glücksspirale allein in Thüringen fördern konnte. Weimars Untere Denkmalschutzbehörde hatte im vergangenen Herbst für den Geleitbrunnen Förderung sowohl bei der DSD als auch beim Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie beantragt.

Während die Stadt einen vergleichbaren Schaden am Löwenbrunnen 2018/19 allein mit Haushaltsmitteln in Höhe von rund 38.000 Euro beheben konnte, sei ein nochmaliger Einsatz dieser Art im Moment nicht zu leisten, zumal auch andere Brunnen, wie aktuell der Gänsemännchenbrunnen, Instandsetzungsbedarf aufweisen. Neben der Akquise von Zuschüssen schob die Stadt deshalb auch eine Spendenaktion für den Geleitbrunnen an. Auf den Spendenaufruf hin, der auch weiterhin gilt, gingen bislang etwa 3800 Euro ein. Die verbleibenden 14.200 Euro hat die Stadt bis dato über den Haushaltsposten von 15.000 Euro für die Unterhaltung der historischen Brunnenanlagen gedeckt. Da von dieser Summe aber noch weitere Brunnen profitieren sollen, hofft sie auf weitere Zuwendungen.

Die Instandsetzung umfasst die Demontage der Brunnenanlage und den Transport in eine Restaurierungswerkstatt, aufwendige konservatorische und restauratorische Arbeiten insbesondere am monolithischen Becken sowie die Fundamentierung, den Wiederaufbau und die Neuinstallation der Wassertechnik.