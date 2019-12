Streicher der Villa Novalis in Hirschberg geben letztes Konzert

Verantwortlich für den Hörgenuss in Hirschberg am Sonntag waren (von links): Jürgen Schwab (Violine), Cornelia Schwab (Violine), Julian Schwab (Viola), Pascal Schwab (Viola) und Sophia Schwab (Violoncello).

Hirschberg. Das Streichquintett der Villa Novalis gab sein finales Konzert für dieses Jahr. Mozart und Mendelssohn-Bartholdy kamen gut an.

Ja, die Betreiber der Villa Novalis in Hirschberg sind richtig gute Chronisten und blickten deswegen am späten Sonntagnachmittag kurz auf das zu Ende gehende Jahr zurück. Ihr Kulturangebot etablierte sich in den vergangenen Monaten nicht nur regional, sondern entwickelte eine wohltuende Eigendynamik mit viel feurigen Merkmalen für Liebhaber.

Dass die Konzerte plus Vorträge problemlos durchgeführt werden konnten, lag natürlich auch an vielen hilfreichen Mitgliedern des zu dem Haus gehörenden Fördervereins. Hoffnungsvoll durften deswegen alle Beteiligten nach vorn blicken. Beim zunächst folgenden finalen Konzert 2019 im Blauen Saal blieb übrigens kein Platz frei.

Mozart macht den Auftakt

Die gut dosierte und emotional aufwühlende Einstimmung auf Kommendes übernahm an diesem Tag das Hirschberger Streichquintett, bestehend aus fünf Mitgliedern der Familie Schwab. Mit einem Werk von Mozart begann für die Anwesenden sofort eine angenehme Reise in fantasiebeladene Ebenen.

Vor Urzeiten soll der Habsburger Regent Joseph II nach einer Uraufführung des in Salzburg geborenen Wunderkindes geäußert haben: „Zu schön für unsere Ohren und gewaltig viele Noten, lieber Mozart!“ Der Angesprochene erwiderte süffisant: „Gerade so viele Noten, Eure Majestät, wie nötig!“

Heutzutage gehört das von den Aufführenden ausgewählte sowie konzentriert und brillant präsentierte D-Dur-Quintett zu den Meisterwerken dieser Gattung. Es ist nicht nur ein mit reichlich Noten bestücktes Abbild von Wechselbädern der Gefühle, sondern recht eng mit Joseph Haydn, Mozarts Freund, vernetzt. Bevor dieser nämlich im Dezember 1790 zu einer Reise nach London aufbrach, erlebte er das gerade vollendete Werk bei einem kulinarischen Kammermusikabend.

Langsam, ja regelrecht verträumt starteten die Musizierenden und erzeugten bereits einige Minuten danach sowie bei stetig steigenden Geschwindigkeiten fast schon euphorische Klangbilder. Es brach ein Stück nie versiegender klingender Zeitgeschichte auf.

Einst geschaffen von einem Genie, den die Kulturwelt noch heutzutage als unbegreifliches Markenzeichen der hohen Musikkunst verehrt. Und ausgerechnet in seinen letzten Lebensmonaten erlangte Mozart nochmals neue Vollkommenheit. Dieses Streichquintett war dafür wohl die künstlerische Steilvorlage.

Dramatik mit Mendelssohn-Bartholdy

Auch der zweite Konzertteil erforderte urbane Höchstleistungen von allen Aufführenden. Auf dem Programmzettel stand das Streichquintett in A-Dur von Mendelssohn-Bartholdy. Seine Erbmasse empfanden die Gäste nicht nur als virtuos, sondern sie freuten sich über die vielen Wendungen. Ja, im Kernteil siegte unstrittig ungefilterte Dramatik pur.

Der in Hamburg geborene Komponist, Pianist plus Organist sorgte einst selbst für ausreichend bizarre biografische Details. Einerseits lobte man ihn schon im Alter von 12 Jahren als besonderes Geschöpf und später ab 1835 gewann das Leipziger Gewandhaus unter seiner Leitung an frischer Strahlkraft. Andererseits stand der oft Rastlose einst im blühenden Venedig ohne einen Groschen da, weil ein Angestellter seines Vaters vergaß, den entsprechenden Kreditbrief weiterzuleiten.

Also, geballtes Leben mit Höhen und Tiefen und gespickt mit allerhand Kontrasten. Das vorgestellte Stück bildete vieles davon nahezu perfekt ab. Mit reichlichem Applaus bedankten sich die Gäste für den Hörgenuss bei Jürgen Schwab (Violine), Cornelia Schwab (Violine), Julian Schwab (Viola), Pascal Schwab (Viola) und Sophia Schwab (Violoncello).

Druckfrisch konnten die Besucher übrigens den neuen Programmflyer dieses Anbieters mitnehmen. Die erste Veranstaltung am 19. Januar 2020 nennt sich „Die Bratsche als Soloinstrument“. Weitere Infos unter www.villa-novalis.de