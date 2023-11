Musik-Tipps der Woche The Kinks sind nach 60 Jahren noch aktuell und Bruce Springsteen gibt Duett in Auftrag

Erfurt. The Kinks feiern weiter ihren 60. mit dem zweiten Teil der "Journey"-Compilation. The Gaslight Anthem finden - auch dank Bruce Springsteen - zu alter Form zurück. Wir haben in beide Alben reingehört.

Das Cover des Albums „The Journey - Part 2“ von The Kinks. Foto: BMG

KI, Meta-Verse, Social Media lassen grüßen: Der Song „Artificial Man“ aus dem Jahr 1975 würde gut als Kommentar zur heutigen Zeit passen, schreibt Gitarrist Dave Davies in den Liner Notes zur Compilation „The Journey – Part 2“, mit der The Kinks dieses Jahr ihr 60-Jähriges feiert. Der zweite Teil versammelt wie der erste in vier Themen unterteilte und von den drei lebenden Bandmitgliedern ausgesuchte und kommentierte Hits wie "Lola", Band-Favoriten und kleine Raritäten auf Doppel-CD, Doppel-Vinyl und digital.

Sänger und Hauptsongschreiber Ray Davies hat sechs Songs neu gemixt, unter den 34 ausgesuchten Tracks sind auch drei erstmals veröffentlichte Live-Aufnahmen aus dem Jahr 1975 – ein Statement zur gern unterschlagenen Erstklassigkeit der Gruppe als Live-Band. Schade nur, dass die beiden Werkschauen die Grenze Mitte der Siebzigerjahre zieht.

The Kinks - "Everybody's a Star (Starmaker)" Live at New Victoria Theatre London 1975

60 Jahre The Kinks 60 Jahre The Kinks The Kinks feiern 2023 ihr 60-Jähriges als Band: (von links nach rechts) Sänger Ray Davies, Gitarrist Dave Davies, Schlagzeuger Mick Avory und Bassist Pete Quaife, hier im Jahr 1967. Foto: Chris Walter / Retna/Photoshot

60 Jahre The Kinks Die Band wurde von den Brüdern Davies und Pete Quaife (links) gegründet. Mick Avory (rechts) kam kurze Zeit später dazu. Foto: London Features / LFI/Photoshot

60 Jahre The Kinks The Kinks gilt neben den Beatles, den Rolling Stones und The Who als eine der prägenden Bands aus Großbritannien in den Sechzigerjahren. Von links nach rechts: Mick Avory, Ray Davies (hinten), Pete Quaife und Dave Davies. Foto: BMG

60 Jahre The Kinks Das 60-jährige Bestehen der Band feiert diese mit der Compilation "The Journey" - Teil 1 erschien Anfang des Jahres. Foto: BMG

60 Jahre The Kinks Teil 2 ist dieser Tage erschienen. Auf den beiden Zusammenstellungen haben die verbliebenden Bandmitglieder Hits, Favoriten und kleine Raritäten versammelt. Foto: BMG

60 Jahre The Kinks Hits hatten The Kinks viele: "Lola", "All Day and all of the Night" oder "Waterloo Sunset", um nur einige zu nennen. Mick Avory (hinten links), Ray Davies (hinten rechts), Pete Quaife (vorn rechts) und Dave Davies auf einem Bild aus dem Jahr 1966. Foto: Chris Walter / Retna/Photoshot

60 Jahre The Kinks Bassist Peter Quaife hat The Kinks 1969 verlassen. Sein Nachfolger wurde John Dalton (links). Ray Davies (von links nach rechts), Dave Davies, Mick Avory nahmen außerdem Keyboarder John Gosling in die Band auf. Das Foto zeigt die Gruppe Mitte der Siebzigerjahre. Foto: Michael Putland / Photoshot/Retna

60 Jahre The Kinks Auch in den Siebzigerjahren gelang der Band einige beeindruckende Platten, zudem festigten sie vor allem in den USA ihren Status als Live-and. Von links nach rechts: Dave Davies, John Gosling (hinten), John Dalton, Mick Avory und Ray Davies. Foto: London Features / LFI/Photoshot

60 Jahre The Kinks John Gosling (rechts) ist dieses Jahr gestorben. Die Band tritt seit Jahren nicht mehr auf oder veröffentlicht Alben, auch wenn es immer wieder Gerüchte um eine Reunion gibt. Foto: London Features / LFI/Photoshot

60 Jahre The Kinks Der Kinks-Hit "You really got me" gilt als der erste Hardrock-Song der Musikgeschichte. Von links nach rechts: Pete Quaife, Ray Davies, Dave Davies und Mick Avory. Foto: BMG

60 Jahre The Kinks Die Band legte den Grundstein für Garagen-Rock, Indie-Musik, Brit-Pop und Karrieren, die, wie später bei Oasis, sich auch aus dem Bruderzwist speisten, diese aber auch ausbremsten. Von links nach rechts: Pete Quaife, Ray Davies, Dave Davies und Mick Avory. Foto: BMG

60 Jahre The Kinks Die Gründungsbesetzung: Mick Avory (hinten links), Pete Quaife (hinten rechts), Ray Davies (vorn rechts) und Dave Davies. Foto: London Features / LFI/Photoshot

The Gaslight Anthem spielen ihren typischen Punk-Rock mit Pop-Einschlag

Das Cover des Albums „History Books“ von The Gaslight Anthem. Foto: Rich Mahogany Records/Thirty Tigers-Membran

Was macht man, wenn einem Bruce Springsteen persönlich nahelegt, ein gemeinsames Duett zu komponieren? Ein Normalsterblicher muss vielleicht erst mal die Hosen wechseln. Nicht so Brian Fallon, Frontmann von The Gaslight Anthem, der sich nach dem ersten Schock auf den Hosenboden gesetzt und den Titelsong seiner neuen Band-Platte für sich und sein Idol geschrieben hat.

Immerhin gab der Boss auch den Anstoß, dass die Band nach neun Jahren wieder ein Album aufnimmt. „History Books“ glänzt mit poppigem Punk-Rock, ein bisschen Grunge-Grandezza und großen Melodien. Fast wie zu Zeiten von „The ‘59 Sound“ und „American Slang“. Nur die Stimme Fallons klingt stellenweise wie durch einen Unkenntlichkeitsfilter gejagt.