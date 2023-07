Theaterzuschüsse des Landes knacken 100-Millionen-Euro-Marke

Die größten Anteile des Landes betreffen die beiden Staatstheater in Thüringen. Fürs DNT Weimar, hier ein Foto vom DNT-Gebäude während eines Festes zum Saisonauftakt, zahlt das Land künftig 26,5 Millionen bis 30 Millionen Euro, für Meiningen 20 Millionen bis 23 Millionen Euro.

Erfurt. Deutlich mehr gibt Thüringen künftig für Bühnen und Orchester aus. Entsprechende Verträge mit den Kommunen sind nun ausverhandelt. Das Kabinett beschließt am Dienstag darüber.

Auf über 100 Millionen Euro steigen ab 2025 die Zuschüsse des Freistaates Thüringen für den laufenden Betrieb von insgesamt zwölf Theatern und Orchestern. Das geht aus der Beschlussvorlage von Kulturminister Benjamin Hoff (Linke) hervor, die an diesem Dienstag vom Kabinett abgesegnet werden soll. Am Ende der Finanzierungsperiode werden es mehr als 115 Millionen Euro sein. Aktuell sind es 83 Millionen Euro. Hinzu kommen Gelder aus der Theaterpauschale, die ein Fünftel der kommunalen Zuschüsse ausgleicht.

Eisenach und Rudolstadt schließen Tariflücke vollständig

Zuvor hatte man knapp eineinhalb Jahre lang mit den beteiligten Städten und Kreisen verhandelt. Die Laufzeit der neuen Verträge mit ihnen reicht bis einschließlich 2032. Allerdings sind Nachverhandlungen für die letzten beiden Jahre vorgesehen, die 2028 stattfinden müssten. Wie von Hoff angekündigt, werden die aktuellen Verträge dabei im Wesentlichen fortgeschrieben. Neue strukturelle Veränderungen gibt es kaum.

Die dynamischen Aufwüchse sind zu erwartenden Tarifsteigerungen geschuldet. Aufgrund aktueller Abschlüsse reicht das jährliche Plus von 2,5 Prozent, mit dem die Regierung rechnete, aber nicht aus. Deshalb ist jetzt fürs erste Jahr von drei Prozent mehr für Personal sowie einer einmaligen Sachkostensteigerung von acht Prozent als Inflationsausgleich die Rede. Über die deutlich erhöhten Mindestgagen für künstlerisches Personal und deren Auswirkungen auf die Vertragsverhandlungen schweigt die Beschlussvorlage indes.

Gotha und Erfurt beenden Kooperation, Schauspiel Eisenach verändert sein Profil

Während die Häuser Altenburg-Gera und Nordhausen-Sondershausen zuletzt bereits zum Flächentarif zurückkehrten, steht das für die Landestheater Eisenach und Rudolstadt-Saalfeld zum 1. Januar 2025 an. In der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach verringert sich der Abstand zum Flächentarif von 20 auf 15 beziehungsweise zehn Prozent, in der Vogtland-Philharmonie auf fünf. Mehr können oder wollen die kommunalen Träger dort nicht leisten. Im privat organisierten Theaterhaus Jena könne „analog zum Flächentarif“ bezahlt werden, heißt es, im ebenso geführten Theater Waidspeicher „sollen“ die allgemeinen Tarifanpassungen übernommen werden.

Kleine Veränderungen wird es geben. Eisenachs Schauspiel gibt seine Spezialisierung ausschließlich auf Kinder- und Jugendtheater auf, das es aber auch für Rudolstadt weiterhin anbietet. Informationen unserer Zeitung zufolge soll es von sechs auf acht Darsteller wachsen. Beendet wird die Kooperation der Thüringen-Philharmonie mit dem Orchester Erfurt, weil sie planmäßig Musiker verliert. Der größte Schritt auf dem Weg von anfangs 77 auf 59 Stellen steht im nächsten Jahr an. Erfurt setzt für große Sinfonien und Opern künftig auf Aushilfen vom freien Markt. Das Staatsballett Gera soll künftig offenbar verstärkt in Erfurt präsent sein, womöglich auch in Weimar.

