Thüringen Grammy: Nachwuchsmusiker können sich um Preise von über 3000 Euro bewerben

Um Preise im Gesamtwert von über 3000 Euro können sich Nachwuchsmusiker jetzt beim Thüringen Grammy bewerben, ob als Bands, Solisten, Sänger, Instrumentalisten, Rapper, Rocker, Hip-Hopper oder auch DJ’s. Voraussetzung ist ein Erst- oder Zweitwohnsitz in Thüringen. Wer dazu noch keinen Plattenvertrag hat, kann sich im Internet für Thüringens größten Nachwuchswettbewerb anmelden.

Nachdem eine Fachjury ihre Punkte an jeden Teilnehmer vergeben hat, können die Fans vom 19. Juli bis 19. August per Handy abstimmen. Die fünf Finalisten präsentieren sich im Finale am 23. Oktober in der Land Alm in Utzberg bei Weimar.

Kevin Winkler hat mit der Band "Eagle and the Men" aus Jena 2019 den Grammy gewonnen. Das Bild zeigt ihn mit der "Goldenen Schallplatte" für den Gewinner des Thüringen-Grammy 2020. Foto: Ingo Glase

Der Sieger bekommt die Goldene Thüringen Grammy-Schallplatte und einen Gutschein für Musikequipment in Höhe von 2000 Euro. Belohnt werden auch die Künstler mit dem besten eigenkomponierten Song und der besten Bühnenperformance mit je 500 Euro. Für den Finalisten, welcher die meisten Publikumsstimmen erhält, gibt es noch einen Sonderpreis.

Der beste performte Coversong wird mit exklusiven Eintrittskarten zu einem beliebigen Konzert in der Messe Erfurt inklusive Zutritt zu VIP-Loge und vorherigem Rundgang durch den Backstage-Bereich prämiert. Partner des Wettbewerbs sind die Kulturstiftung des Freistaats Thüringen und die Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen.



Weitere Informationen zum Wettbewerb und zur Bewerbung auf www.thueringen-grammy.de