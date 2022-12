Thüringer Schriftsteller Wulf Kirsten gestorben

Der deutsche Lyriker Wulf Kirsten im Jahr 2014, kurz vor seinem 80. Geburtstag, im Arbeitszimmer seiner Wohnung in Weimar.

Weimar. Der Lyriker war mehr als ein halbes Jahrhundert eine der prägenden Persönlichkeiten Weimars.

Der Schriftsteller Wulf Kirsten ist am Mittwoch im Alter von 88 Jahren gestorben. Dies bestätigte seine Familie dem Thüringer Literaturrat. Mit Kirsten verliere Deutschland einen seiner bedeutendsten Lyriker, dessen Gedichte in zahlreiche Fremdsprachen, unter anderem ins Französische und Koreanische übersetzt wurden, so der Literaturrat.

Wulf Kirsten wurde für sein Werk mit mehreren renommierten Preisen ausgezeichnet. Neben seinem Wirken als Lyriker trat er auch als Essayist, Erzähler und Herausgeber bedeutender Anthologien hervor. Darunter die Lyriksammlung „Beständig ist das leicht Verletzliche“ mit Gedichten von Friedrich Nietzsche bis Paul Celan.

In der Wendezeit gehörte er zu einem der führenden Köpfe der friedlichen Revolution in Weimar. Kirsten, der 1934 in Klipphausen bei Meißen geboren wurde, siedelte 1965 nach Weimar über, wo er bis 1987 Lektor beim Aufbau-Verlag war. Über mehr als ein halbes Jahrhundert war er eine der prägenden Persönlichkeiten Weimars.