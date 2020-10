Thüringer Staatsballett tanzt aus der Reihe

Das Thüringer Staatsballett lädt am Samstag, 10. Oktober, unter dem Titel „Tanz aus der Reihe“ zur Ballett-Gala ein. Im Gespräch erzählt Ballett-Chefin und Haus-Choreografin Silvana Schröder, welchen Herausforderungen sich Ensemble und Ensemble-Leitung unter Corona-Bedingungen stellen müssen und was das Publikum zur Gala in Gera erwartet. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Seit Monaten beherrschen Abstandsregeln und andere Einschränkungen das Alltagsleben. Tanz aber braucht Nähe, ist also das genaue Gegenteil von Abstand. Wie funktioniert das?

Nur mit einem großen logistischen Aufwand, der uns allen viel abverlangt. Wir sind aber schon froh, dass wir uns jetzt wieder, nach der Zeit des online-Trainings, in der sich die Tänzerinnen und Tänzer im eigenen Wohnzimmer fit halten mussten, in großen Räumen bewegen können. In Räumen also, in denen etwa Pirouetten und Sprünge möglich sind und wir die Weite mit dem Körper ausloten können. Allerdings fehlt uns tatsächlich die Nähe, weil Tänzer Berührungsmenschen sind. Natürlich können wir unsere Innerlichkeit auch in Soli darstellen, aber wir brauchen das Berühren des Partners, das Tasten, das Halten, das Fallenlassen. Diese Nähe fehlt auch den Choreografen, die nur Paare zusammen tanzen lassen können, die auch im Alltag ein Paar sind oder in einer WG zusammenleben. Und bei Gruppenformationen sind unbedingt die Abstandsregeln von 1,5 Metern auf der Bühne einzuhalten.

Sie sprachen von einem großen logistischen Aufwand, der sicher vor allem das Training betrifft?

Das ist nur ein Teil. Trainieren können derzeit immer nur sechs Tänzerinnen und Tänzer zusammen in mehreren Gruppen, die im Anschluss noch die Stücke probieren müssen. Dafür braucht es Räumlichkeiten, Pianisten und die Trainingsmeister, die derzeit hart am Limit arbeiten. Hinzu kommen die Hygienebestimmungen wie das Belüften und Reinigen der Räume und vieles mehr. Und das alles bei einer Compagnie, die mit den Eleven aus 36 Mitgliedern besteht. Was das in einem Fünf-Spartenhaus bedeutet, kann man sich sicher vorstellen.

Viele Ballett-Ensembles thematisieren derzeit in ihren Vorstellungen, was Corona mit ihnen macht oder wie das Leben in dieser Ausnahmezeit aussieht. Das Thüringer Staatsballett tanzt im Wortsinn aus der Reihe und hat sich für eine Gala entschieden. Weshalb gehen Sie diesen Weg?

Eine Gala bietet den Tänzerinnen und Tänzern die Möglichkeit, sich ganz persönlich und technisch auf höchstem Niveau zu präsentieren. Dafür bietet sich ein Programm aus klassischen, neoklassischen und zeitgenössischen Pas de deux, Soli sowie kontaktlosen Gruppenformationen an. Zum anderen denke ich, dass es ausreichend Stücke gibt, die Corona reflektieren, und die Menschen wieder die Schönheit und den Zauber des Tanzes genießen wollen. Aus meiner Sicht ist es die beste Option, sowohl für die Gala des Thüringer Staatsballetts, als auch für die der Eleven, die unter dem Titel „Tour de Danse“ dann am 31. Oktober in Altenburg Premiere feiern wird.

In der Gala „Tanz aus der Reihe“ am 10. Oktober darf sich das Publikum auf viele klassische Stücke freuen, darunter aus „Don Quichotte“, „Dornröschen“ oder „La Sylphide“. Sie sind eher für Ihre neoklassische, moderne choreografische Handschrift bekannt. Weshalb diese Auswahl?

Ich weiß natürlich, dass ein Großteil des Publikums die Stücke liebt. Diese bezaubernden Ur-Klassiker dürfen auch in keiner Ballett-Gala fehlen, zumal das Thüringer Staatsballett dabei mit seiner Vielseitigkeit brillieren kann. Daneben gibt es aber auch Choreografien aus „KeimZeit“, „Schwarzer Schwan“ oder „Forever Lennon“ und mit Stücken wie „Rose of death“ oder „Ein Hauch von...“ neue Choreografien von mir für diese Gala.

Zum Abschluss dieser rund zweistündigen Gala heißt es „We are back“ mit dem kompletten Thüringer Staatsballett. Ein wunderbares Versprechen, aber wie soll das mit den Einschränkungen gehen?

Natürlich mit Abstand, vor allem aber mit dem Können, der Ausstrahlung und der Leidenschaft unserer Tänzerinnen und Tänzer. Lassen Sie sich überraschen.

Premiere „Tanz aus der Reihe“: Samstag, 10. Oktober, 19.30 Uhr, Großes Haus in Gera