Thüringer Theater blicken auf ihre Publikumslieblinge 2023

Am Theater Altenburg Gera begeistern Marie-Luis Ließling als Yitzhak und Manuel Struffolino als Hedwig im Rockmusical „Hedwig and the Angry Inch“ das Publikum

Thüringen Einige beliebte Stücke werden auch im kommenden Jahr aufgeführt. Das erwartet Theaterfans und alle, die es werden wollen:

An Thüringer Theaterspielstätten kommen die Gäste stets auf ihre Kosten. Je nach Geschmack erwarten sie unter anderem Musicals, Opern, Ballett, Monologe bis hin zu klassischen Schauspielstücken mit opulenten Produktionen. Nun, da sich das Jahr dem Ende zuneigt, blicken die Thüringer Theater auf die Publikumslieblinge von 2023 zurück und geben einen Ausblick darauf, was Theatergänger im kommenden Jahr erwartet.

Rockmusical ist in Gera ein Symbol der Hoffnung

Im Theater Altenburg Gera ging es 2023 rockig zu. „Ein besonderer Publikumsliebling ist das berührende Rockmusical ‚Hedwig and the Angry Inch‘, das sich um die Suche nach Liebe und der eigenen Identität dreht“, so Chefdramaturgin Sophie Oldenstein. Das Stück sei als erste Premiere nach Ende des Corona-Lockdowns sowohl für das Publikum als auch die Beteiligten ein Symbol der Hoffnung auf ein Morgen geworden. „Aufgrund der großen Nachfrage spielen wir die Produktion am 26. und 27. Januar 2024 jeweils um 19.30 Uhr in der Bühne am Park in Gera.“

Begeisterten Theaterfans empfiehlt Oldenstein die Uraufführung von „Redoute in Reuß“, einer Operette mit Regionalbezug. Das Stück spielt nach dem Ende der Napoleonischen Kriege. Prinz Heinrich XIX. möchte sich mit einer festlichen Redoute beim Wiener Grafen Herzmansthal einschmeicheln. Die Produktion wird am 9., 10. und 23. Februar sowie am 1. April und 20. Mai 2024 im Großen Haus in Gera aufgeführt.

Am Theater Nordhausen hat „Im weißen Rössl“, Singspiel von Ralph Benatzky, in einer Inszenierung von Benjamin Prins Anfang Dezember Premiere gefeiert. Im Bild sind Marian Kalus (Zahlkellner Leopold), Andreas Simma (Kellner Gustl), Maxi Sophie Mäder (Ottilie) und Thomas Kohl. Foto: Tim Müller / Theater Nordhausen

Große Nachfrage für Weihnachtsstück in Nordhausen

Im Theater Nordhausen war die Musical-Revue „A New York Christmas“ besonders erfolgreich. Das Stück erzählt die Geschichte von Phil und Tracy, die sich auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum begegnen. Leider sind keine weiteren Aufführungen geplant. Empfohlen wird Gästen stattdessen die Produktion „Im weißen Rössl“, die am 1. Dezember Premiere gefeiert hat. Vorstellungen dafür gibt es am 30. Dezember sowie am 20. Januar und 9. Februar 2024, jeweils um 19.30 Uhr, im Theater im Anbau des Theaters Nordhausen.

Bertolt-Brecht-Circus und Komödie von Dürrenmatt in Rudolstadt

Im Theater Rudolstadt konnte das Stück „MMM – Was bin ich?“, ein heiteres Berufe-Raten mit Roberto Lembke, seit seiner Premiere im Oktober 2008 in 90 Aufführungen über 25.000 Zuschauer anlocken. Karten gibt es derzeit noch für eine Vorstellung am 8. Mai 2024, 19.30 Uhr, im Theater im Stadthaus sowie am 26. Juni, 19.30 Uhr, auf Schloss Heidecksburg.

Szenen aus „Liebe hin, Liebe her“, eine Salonorchester-Revue mit Markus Seidensticker, Katrin Strocka und den Thüringer Symphonikern. Premiere war am 17. Februar 2023 im Theater im Stadthaus Rudolstadt. Foto: Friederike Lüdde / Friederike Lüdde/Theater Rudolstadt

Weiterhin empfohlen wird „Hoppeldoppel Wopps Laus“, ein Bertolt-Brecht-Circus von Steffen Mensching, am 21. Januar 2024, 18 Uhr, im Theater im Stadthaus sowie die Komödie „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt mit Vorstellungen am 17. Februar, 19.30 Uhr, und am 10. März, 18 Uhr. Auch die letzte Aufführung der Salonorchester-Revue „Liebe hin, Liebe her“ mit Markus Seidensticker, Katrin Strocka und den Thüringer Symphonikern am 14. Februar, 19 Uhr, ist einen Besuch wert.

Das DNT Weimar empfiehlt ein Stück über den Verfall einer bekannten Familie

Am Deutschen Nationaltheater in Weimar hat das Musiktheaterstück „My Fair Lady“ seit seiner Premiere im April 2016 in 42 Vorstellungen rund 25.000 Gäste begeistert. Die nächsten Vorstellungen sind am 13. Januar und 4. Februar 2024. Auch das Schauspiel „A Christmas Carol“ ist seit 2019 ein Dauerbrenner und hat schon 23.000 Zuschauer ins Theater gelockt. Wer rechtzeitig für die kommende Weihnachtszeit Pläne machen will, kann Karten für die Vorstellungen am 12. und 13. Dezember 2024 reservieren.

Am Deutschen Nationaltheater Weimar wird eine mit dem Deutschen Theaterpreis ausgezeichnete Inszinierung von „Ariadne auf Naxos“ aufgeführt. Szenenfoto mit Oliver Luhn (Truffaldin), Ylva Stenberg (Zerbinetta), Camila Ribero-Souza (Ariadne), Äneas Humm (Harlekin) und Taejun Sun (Brighella). Foto: Candy Welz / dpa

Zu Beginn des Jahres 2024 können sich die Gäste in Weimar auf besondere Theatererlebnisse freuen. Martin Berger ist 2020 für die Oper „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss mit dem Deutschen Theaterpreis DER FAUST in der Kategorie „Regie Musiktheater“ ausgezeichnet worden. Die nächsten Aufführungen der Inszenierung mit zeitweise drei Perspektiven finden am 14. und 25. Januar sowie am 3. Februar statt. Die Theaterfassung von Thomas Manns Roman „Buddenbrooks – Verfall einer Familie“ ist am 21. Januar sowie am 7. und 20. März zu erleben.

Das Musical „Titanic“ in Erfurt hat nichts mit dem gleichnamigen Film gemein

Aufgrund der hohen Nachfrage bietet das Theater Erfurt drei Zusatztermine für das Musical „Titanic“ an. Foto: Lutz Edelhoff

Das Musical „Titanic“ feierte am 2. Dezember in Erfurt Premiere und ist schnell zum Publikumsliebling geworden. Das Stück von Peter Stone und Maury Yeston handelt nicht wie James Camerons Film von einer fiktiven Liebesgeschichte. Stattdessen wird beruhend auf realen Ereignissen und mit großer Liebe zum Detail das menschliche Versagen der Verantwortlichen gezeigt – mit riesigem Ensemble, Chor und Orchester. Aufgrund der großen Nachfrage bietet das Theater Erfurt drei zusätzliche Termine an: am 14. Januar, 19.30 Uhr, am 21. Januar, 14 Uhr, sowie am 8. Februar, 19.30 Uhr.