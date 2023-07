Thüringer Theaterzukunft: „Stärkste Veränderung kommt von unten“

Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) spricht in der Regierungsmedienkonferenz am Dienstag über die Ergebnisse der Verhandlungen zur Theater- und Orchesterfinanzierung.

Erfurt. Vom Durchbrechen einer Schallmauer bei den Kosten will Thüringens Kulturminister Benjamin Hoff nicht reden. Er erklärt die neuen Theaterverträge und beschreibt dabei en passant einen Strategiewechsel.

Großer Bahnhof in der Staatskanzlei. Alle Intendanten sind gekommen, viele Vertreter der Kommunen auch, als Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) erklärt, warum er welche Finanzierungsverträge Theater und Orchester mit den (anderen) Trägern ausgehandelt hat. Dem voraus gingen viele interne Debatten und öffentliche Podien. 100 Termine absolvierte der Minister dazu.

Das ist sieben Jahre her. Im Vergleich dazu herrschte business as usual, als es an diesem Dienstag wieder mal soweit war. Die Verträge sind landesseitig für die zwölf institutionell geförderten Einrichtungen unter Dach und Fach, von kleinen Details hier und dort mal abgesehen; zustimmen müssen nach dem Sommer noch die betroffenen Stadträte und Kreistage. Neue Strukturveränderungen fielen diesmal weitgehend aus (öffentliche Debatten deshalb auch). Die damals beschlossenen sind noch nicht abgeschlossen: vor allem der schrittweise Stellenabbau bei der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach und beim Philharmonischen Orchester Altenburg-Gera, wofür das Land weiterhin jährlich „Transformationskosten“ übernimmt.

Kommunen bei Mehrkosten von Anfang an dabei

Man könnte deshalb sagen, so Hoff: „Meine Güte, das ist ja richtig langweilig geworden!“ Zugleich aber stecke in den Ergebnissen der Vertragsverhandlungen für 2025 bis 2032 doch „viel Musik drin.“ Nicht nur die Landeszuschüsse steigen deutlich, auf zunächst über 100 Millionen Euro 2025, auf 115 am Ende der Laufzeit. Zugleich seien eben auch die Kommunen, anders als seinerzeit, bei den Kostenaufwüchsen von Anfang an dabei gewesen. Die in diesem Jahr eingeführte Theaterpauschale im Finanzausgleich, die diese um zwanzig Prozent ihrer eigenen Zuschüsse entlastet, trug gewiss das ihre dazu bei (jetzt ist auch endlich die entsprechende Verwaltungsvorschrift dafür fertig ausgehandelt).

Die Aufwüchse folgen der Tarifpolitik. Das sei ein wesentlicher Gesichtspunkt, um künftig noch ausreichend Fachkräfte zu binden oder neu zu gewinnen, so Hoff. Noch nicht überall, aber doch in den meisten Fällen wird ab 2025 nach Flächentarif bezahlt werden. „Es geht hier um nicht mehr und nicht weniger als das Gehalt der Beschäftigten“, so der Minister. Deshalb will er auch keinesfalls vom Durchbrechen einer etwaigen Schallmauer bei den Kosten reden. Eine solche Diskussion gebe es bei Tarifabschlüssen für Angestellte und Beamte in Verwaltungen und Behörden ja auch nicht. Hoff will auch keine „große Zahlen in den Raum stellen“ und bestätigt nur auf Nachfrage von Kollegen Summen, die unsere Zeitung bereits öffentlich machen konnte.

Veränderungen sind in den Häusern und Städten zu diskutieren

Neben Tarifen waren erhöhte Mindestgagen fürs künstlerische Personal „ein großes Thema“, so der Minister, mit unterschiedlicher Gewichtung. Für die Staatstheater in Weimar und Meiningen bedeuteten sie einfach eine zusätzliche Kostensteigerung, für Häuser, die bislang Haustarife bezahlen, aber zudem ein Missverhältnis: Berufsanfänger auf der Bühne bekommen plötzlich mehr als langjährige Mitarbeiter dahinter. Auch insofern sorgt ein Flächentarif in Eisenach oder Rudolstadt künftig für Gerechtigkeit.

Bemerkenswert scheint indes ein Strategiewechsel zu sein: „Perspektivisch werden wir von anderen Formen von Theatern und Orchestern sprechen“, erklärte Hoff zwar und hob auf Leitungsmodelle, Sehgewohnheiten oder dergleichen ab. Aber: „Die stärkste Veränderung kommt von unten.“ Will sagen: Mögliche oder gewünschte strukturelle Veränderungen sind einstweilen in den Häusern selbst und in den Stadtgesellschaften zu diskutieren, wie es Erfurt derzeit versucht vorzumachen. Die Finanzierungsverträge seien dafür die Basis. Darüber hinaus spiele das Land dabei „eine relativ geringe Rolle.“

Das prozentuale Finanzierungsverhältnis zwischen Freistaat und Kommunen ändert sich nirgends. Ohne strukturelle Anpassungen werde das Land seine Anteile auch nicht erhöhen, heißt es in Hoffs Vorlage fürs Kabinett, das diese am Dienstag beschloss. „Das kann ein Instrument sein“, so der Minister auf Nachfrage. Man wolle aber kommunale Träger nicht dezidiert damit locken, sich auf Veränderungen zu verständigen. Das ist, so die Botschaft, einstweilen allein deren Sache.