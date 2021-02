Jan Böhmermann ist vor allem für seine beißende Komik und satirische Aktionen bekannt. In seiner neuen Sendung „ZDF Magazin Royale“ erregt er aber auch immer wieder mit investigativen Recherchen Aufsehen. Am Freitagabend widmet der Moderator seine Sendung der Europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache, besser bekannt als Frontex.

Vor der Sendung kündigte Böhmermann die Enthüllungen unter anderem via Twitter und Instagram an. Er verwies auf die Webseite frontexfiles.eu, auf der das Team des „ZDF Magazin Royale“ alle Informationen um 20 Uhr veröffentlichen werde. Zur selben Zeit ist Böhmermanns Sendung in der Mediathek des ZDF abrufbar. Im linearen Fernsehprogramm wird die Satireshow um 23 Uhr ausgestrahlt. Lesen Sie auch: "ZDF Magazin Royale": Jan Böhmermann teilt gegen VW aus - ein Faktencheck

Böhmermann will in Sendung „wichtige Details“ über Frontex enthüllen

Auf der Webseite zu der Recherche, die scheinbar eigens für die Veröffentlichung angelegt wurde, deuten Böhmermann und sein Team schon mal an, worum es gehen soll. Frontex habe viel zu tun, heißt es da, denn die Agentur sei damit beschäftigt, Menschen davon abhalten, nach Europa zu kommen. Dieses sogenannte „Migration Flow Management“ sei kein leichtes Geschäft, brauche viele Ressourcen wie Personal, Ausrüstung und Waffen.

„Leider hat Frontex dabei vor lauter Stress vergessen, die Öffentlichkeit und das EU-Parlament über ein paar ziemlich wichtige Details zu informieren“, heißt es in ironischem Tonfall weiter. Deshalb übernehme das „ZDF Magazin Royale“ gerne diese Aufgabe – und verrate, was niemand wissen dürfe.

„Frontexfiles“: Kritik an EU-Grenzschutz gibt es schon lange

Auf der „Frontexfiles“-Seite läuft ein Countdown bis 20 Uhr ab. Inwiefern die Recherche von Böhmermanns Team tatsächlich unbekannte und heikle Details über den Grenzschutz der Europäischen Union enthüllen wird, ist unklar.

Frontex ist eine Abkürzung, die aus dem Französischen stammt: „Frontières Extérieures“ bedeutet „Außengrenzen“. Dabei handelt es sich nicht um eine Grenzpolizei, sondern eine Agentur der Europäischen Union. Frontex soll dazu beitragen, die Außengrenzen der EU zu schützen. Die Agentur beschäftigt Vertragsbedienstete und Entsandte von Behörden der Mitgliedstaaten.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an Frontex vor allem wegen der mutmaßlichen Verletzung von Menschenrechten. So wurden im August 2019 Medienberichte veröffentlicht, wonach Frontex Menschenrechtsverstöße wie Gewaltexzesse an den EU-Außengrenzen durch nationale Grenzbeamte dulde und bei Abschiebeflügen sogar selbst gegen Menschenrechte verstoße.

Zuletzt zeigten Recherchen mehrerer Medien, dass die EU-Grenzschutzagentur an illegalen "Pushbacks" beteiligt gewesen sein soll. In mehreren Fällen soll sie davon gewusst haben, dass die griechische Küstenwache Flüchtlinge auf dem Mittelmeer abdrängte, anstatt sie an Land zu nehmen. Vielleicht thematisiert auch Böhmermann diese Vorwürfe in seiner Sendung.

Das "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann wird um 23 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Vorab ist es ab 20 Uhr in der Mediathek des Senders verfügbar.

