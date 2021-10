TV-Sendung "The Masked Singer": Corona-Ausfall in ProSieben-Show

Köln Kurz vor der Sendung hat ProSieben den Ausfall eines Teilnehmers bei "The Masked Singer" verkündet. Der Grund: ein Impfdurchbruch.

Eine Corona-Erkrankung plagt die ProSieben-Show "The Masked Singer". Wie der Sender am Samstag mitteilte fällt der Teddy krankheitsbedingt aus. Und das trotzt vollständiger Impfung. Der Sänger oder die Sängerin sei an Covid-19 erkrankt, heißt es von ProSieben. Der Teddy befinde sich in Quarantäne, sei aber wohl auf. Schon in der nächsten Woche rechnet der Sender wieder mit seiner Teilnahme an der Show.

In der Mitteilung vom Samstag wies ProSieben darauf hin, dass das „The Masked Singer“-Team strenge Hygienekonzepte und alle Corona-Schutzmaßnahmen befolge. Im Studio gelte die 2G-Regel, Zugang haben also nur Geimpfte und Genesene. Außerdem müsse ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorliegen. Lesen Sie auch: "The Masked Singer": Alle Infos zur vergangenen Staffel (pcl/dpa)

