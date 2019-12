Frieder (Mathias Herrmann) kommt nicht von seiner früheren Liebe los. Umso mehr freut er sich, Hanna (Barbara Wussow) an Land in seinem Hotel wiederzusehen.

Berlin. Florian Silbereisen ist der neue „Traumschiff“-Kapitän. Was man über seine Rolle und die neuen Folgen der TV-Sendung wissen muss.

„Das Traumschiff“ – Das muss man über die Kult-Serie wissen

„Das Traumschiff“ steuert bereits seit 38 Jahren die exotischen Sehnsuchtsziele der Deutschen an – und hat damit noch immer Erfolg. Für viele ist die am 2. Weihnachtsfeiertag und Neujahr ausgestrahlte Sendung Kult und gehört zum Fernsehprogramm zwischen den Jahren dazu.

Dieses Jahr gibt es darüber hinaus einen weiteren Höhepunkt: Nach dem Serien-Aus von Sascha Hehn hat sich Entertainer Florian Silbereisen die beliebte Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ergattert.

Wo läuft das „Traumschiff“?

Die ersten Folgen mit Schlagerliebling Florian Silbereisen in seiner neuen Rolle werden am 26. Dezember im ZDF ausgestrahlt. „Traumschiff“-Fans dürfen sich gleich auf drei Folgen hintereinander freuen – ab 20.15 Uhr geht der „Traumschiff“-Marathon los.

„Traumschiff“ – Diese Folgen laufen:

Donnerstag, 26. Dezember 2019, 20.15 Uhr: „Das Traumschiff – Antigua“

„Das Traumschiff – Antigua“ Donnerstag, 26. Dezember 2019, 21.45 Uhr: „Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise in die Normandie“

„Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise in die Normandie“ Donnerstag, 26. Dezember 2019, 23.15 Uhr: „Das Traumschiff – Spezial“

„Das Traumschiff – Spezial“ Mittwoch, 1. Januar 2020, 20.15 Uhr: „Das Traumschiff – Kolumbien“

„Das Traumschiff – Kolumbien“ Mittwoch, 1. Januar 2020, 21.45 Uhr: „Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Menorca“

Wer ist Kapitän beim „Traumschiff“?

Silbereisen übernimmt auf dem wohl berühmtesten TV-Schiff Deutschlands die Rolle des neuen Kapitän Max Parger. Schauspieler Sascha Hehn hatte zuvor seit 2013 als Victor Burger die Rolle des Kapitäns gespielt.

Im Vorfeld der neuen „Traumschiff“-Folgen gab es Verwirrungen bezüglich des Namens von Silbereisens Rolle. Laut ersten ZDF-Meldungen sollte der neue Kapitän „Max Prager“ heißen – später wurde jedoch der leicht veränderte Name „Max Parger“ angegeben. Grund dafür sei laut ZDF ein Tippfehler.

Wer wird noch an Bord des „Traumschiff“ sein?

Sarah Lombardi gibt ihr Schauspieldebüt als Crewmitglied, das mit Nick Wilder als Dr. Sander ihre musikalische Seite auslebt. Foto: Dirk Bartling / ZDF und Dirk Bartling

Neben altbekannten Gesichtern, wie Harald Schmidt als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle oder Nick Wilder als Dr. Wolf Sander, wird es auch einige Gastrollen mit bekannten Stars geben. Bereits in den ersten beiden Folgen werden Comedian und Moderator Joko Winterscheidt und Ex-DSDS-Sternchen Sarah Lombardi an Board der „MS Amadea“ sein.

Winterscheidt spielt Moritz Parger, den Bruder vom neuen „Traumschiff“-Kapitän, Lombardi mimt eine quirlige Kabinen-Stewardess, deren Traum es ist, Sängerin zu werden. Außerdem wird auch Ex-BVB-Kapitän Roman Weidenfeller mit Florian Silbereisen als Kapitän Parger in See stechen.

Warum gab es bereits im Vorfeld Kritik?

Als bekannt wurde, dass Florian Silbereisen der neue „Traumschiff“-Kapitän werden wird, hagelte es von vielen Seiten Kritik. Der Grund: Silbereisen ist kein professionell ausgebildeter Schauspieler, sondern bekannt als Moderator, Entertainer und Sänger.

Kritiker und „Traumschiff“-Fans befürchteten, Silbereisen könnte seiner Rolle nicht gerecht werden. Der neue Kapitän reagierte gelassen auf die Kritik. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte Silbereisen, er sei es gewohnt, „ohne Vorschusslorbeeren an den Start zu gehen.“

Warum riskierten die „Traumschiff“-Schauspieler Haftstrafen?

Premiere beim „Traumschiff“ – erstmals gibt es eine homosexuelle Verlobung mit anschließender Traumhochzeit. Bei den Dreharbeiten zu den Kussszenen in Antigua hätte es für die Schauspieler Leander Lichti und Jan Kittmann jedoch riskant werden können.

Der Grund: die Gesetze des Karibikstaates sind sehr streng. Sexuelle Handlungen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern können mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden, auf Sex steht gar eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Die beiden Schauspieler hatten Glück – nach nur drei Takes war die Kussszene abgedreht.

Wann lief die erste Folge vom „Traumschiff“?

Bereits seit 1981 sticht das „Traumschiff“ in See, seitdem wurden bisher 84 Folgen der beliebten Seifenoper gedreht. Das erste „Traumschiff“ segelte am 22. November 1981 über die deutschen Bildschirme Richtung Bahamas. Die Idee stammte vom Fernsehproduzenten Wolfgang Rademann, der auch „Die Schwarzwaldklinik“ erfunden hat.

Bis heute sind die exotischen Sehnsuchtsziele ein wesentlicher Bestandteil der beliebten Serie. Auf über 50 Ländern hat das „Traumschiff“ bis heute schon Kurs genommen. Norwegen war im Jahr 1992 das bisher einzige europäische Ziel.

Wer war vorher „Traumschiff“-Kapitän?

Florian Silbereisen ist der fünfte „Traumschiff“-Kapitän. Diese Schauspieler übernahmen vor ihm das Kommando auf dem „Traumschiff“:

Günter König verkörperte von 1981 bis 1983 für insgesamt sechs Folgen den Kapitän Jens Braske

Heinz Weiß spielte von 1983 bis 1999 Kapitän Heinz Jansen

Ab Folge 34 übernahm Sigfried Rauch im Jahr 1999 als Kapitän Jakob Paulsen das Steuer

Sascha Hehn wurde in seiner Rolle als Victor Burger 2013 vom ehemaligen Steward zum Kapitän befördert

Nachdem Sascha Hehn seinen Kapitänshut an den Nagel gehangen hatte, übernahm Daniel Morgenroth als Erster Offizier Martin Grimm das Kommando auf der „MS Amadea“, dass er nun wieder an seinen neuen Kapitän Max Pranger übergeben muss.

Wie heißt das Schiff von „Traumschiff“?

Insgesamt boten bereits fünf Schiffe die Kulisse für die beliebte Sendung:

MS Vistafjord (1981 - 1982)

MS Astor (1983 - 1984)

MS Berlin (1985 - 1999)

MS Deutschland (2000 - 2014)

Seit 2015 ist die „MS Amadea“ das neue „Traumschiff“. Das Schiff, das im Jahr 1990 gebaut wurde, hat Platz für rund 600 Passagiere und ist das Flaggschiff des Reiseveranstalters Phoenix-Reisen. Die „Traumschiff“-Folgen werden während des normalen Kreuzfahrtbetriebes gedreht.

