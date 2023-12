Der erste Kandidat für das RTL-Dschungelcamp steht fest. Es handelt sich um einen bekannten deutschen Schauspieler älteren Jahrgangs.

Der erste Kandidat für die nächste Staffel des RTL-Dschungelcamps ist bekannt. Der Schauspieler Heinz Hoenig wird 2024 in der Kultserie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die begehrte Krone kämpfen. Das gab RTL am Dienstag bekannt. Das ist eine Herausforderung und da bin ich scharf drauf“, erklärte der 72-Jährige in einem zur Meldung veröffentlichten Interview mit RTL. Sonderlich vorbereiten wolle sich Hoenig nicht, er sei als Schauspieler bereits an vielen neuen Sets und Drehorten gewesen.

Für Hoenig hat sich der Blick auf die Teilnahme an der RTL-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ mit der Zeit geändert: „Früher war Dschungelcamp ungefähr das Aus, das war unter uns so“, sagte der Schauspieler. „Das hat sich aber nicht nur gelegt, das hat sich eigentlich ins Gegenteil verwandelt“, findet er.

Lesen Sie dazu:Insekten in Lebensmitteln: Diese Kennzeichen verraten es

Heint Hoenig ist erster Dschungelcamp-Kandidat: Ehefrau verrät emotionale Seite

Hoenig, geboren im bayrischen Landsberg am Lech, wuchs in Bad Harzburg, Niedersachen auf und absolvierte eine Schauspielausbildung in den USA. Seinen Durchbruch gelang ihm mit Wolfgang Petersens legendärem Film „Das Boot“ (1981), in dem er einen Funker in einem deutschen U-Boot während des Zweiten Weltkriegs verkörpert. Auch für die Fernsehserie „Der König von St. Pauli“ (1998) und mehrere Zusammenarbeiten mit dem Regisseur Dieter Wedel ist Hoenig einem breiteren Publikum bekannt.

Mit ihm nach Australien fliegen seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (38) und die gemeinsamen Söhne Juliano und Jianni (drei Jahre und ein Jahr alt). Seiner Ehefrau zufolge könnte der Schauspieler nach einer Weile im Camp seine „raue Schale“ ablegen und seine emotionale Seite zeigen.

„Meine Mama hat mir erlaubt und mir gezeigt, dass man weinen darf“, erklärte Hoenig im RTL-Interview. Die 17. Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ startet im Januar bei RTL und wird von Sonja Zietlow und Jan Köppen moderiert.

Auch interessant:Dschungelcamp-Siegerin: Wer ist eigentlich Djamila Rowe