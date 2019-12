Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Helene Fischer Show“: Gabalier-Einladung sorgt für Ärger

Andreas Gabalier ist zur „Helene Fischer Show“ am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF eingeladen

Das sorgt nicht bei allen für Freude, weil der erfolgreiche Schlagersänger bereits häufiger mit homophoben und rechtspopulistischen Äußerungen polarisierte

Gabalier selbst stritt die Vorwürfe immer ab – Fans rufen dennoch zum Boykott seines Auftritts in der ZDF-Show auf

Auch an Helene Fischer wird Kritik laut, Gabalier überhaupt eingeladen zu haben

Ob es bei der „Helene Fischer Show“ tatsächlich ruhig bleiben wird?

Er ist umstritten, seine Nähe zu rechtspopulistischen Thesen immer wieder Diskussionsthema. Entsprechend nahmen es auch ein paar Fans Helene Fischer übel, dass sie den selbsterklärten „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier in ihre Sendung eingeladen hatte. Sender ZDF wollte sich auf Anfrage des Portals „Watson“ nicht zu der Kritik äußern. Man kommentiere Kritik in den sozialen Netzwerken nicht, heißt es.

Am 1. Weihnachtstag läuft die neuste Ausgabe der jährlichen „Helen Fischer-Show“ und neben Gästen wie Nick Carter, Roland Kaiser, Thomas Gottschalk und Mark Forster wird eben auch der Österreicher vorbeischauen und mit der Gastgeberin auftreten.

„Helene Fischer Show“: Fans ärgern sich wegen Andreas Gabalier

Das ärgert einige bereits vor der Ausstrahlung der Show, die bereits vor Publikum aufgezeichnet wurde. Denn gewisse Aussagen des Musikers lassen sich recht einfach als rechtspopulistisch, eindeutig homophob und frauenfeindlich interpretieren.

Das wurde vor allem Anfang des Jahres Teil einer größeren Debatte, als eine Faschingsgesellschaft ihn mit dem Karl-Valentin-Orden auszeichnen wollte – und dafür einen Shitstorm abbekam. So wurde die Gesellschaft unter anderem vom Schwulen Karneval ausgeladen. Mit Gabalier wollte man dort nichts zu tun haben. Lesen Sie hier: „Helene Fischer Show“ 2020: So kommen Fans an Tickets.

Andreas Gabalier darf mit Helene Fischer singen: Auch, wenn die sich für Toleranz einsetzt und diese bei ihm immer wieder öffentlich hinterfragt wird. Foto: Sandra Ludewig / ZDF und Sandra Ludewig

Gabalier hatte zuvor gesagt, dass der Hass auf Schwule und Lesben darauf fuße, dass man sie auf Plakate drucke und in der Werbung sehe. Das löse Abwehr, Überdruss und Antipathie aus. Homosexuelle sollten sich zudem aus Respekt vor Kindern in der Öffentlichkeit zurückhalten.

Zudem sagte er, man fühle sich inzwischen als Heterosexueller diskriminiert. Zitat: „„Man hat es nicht leicht auf dieser Welt, wenn man als Manderl noch auf Weiberl steht.“

Produzenten störten diskriminierende Äußerungen nicht

All dieses diskriminierende Gedankengut störte Produzenten, Redaktion und Fischer selbst offenbar wenig – wie ohnehin einen Großteil der Deutschen. Gabalier verkauft Stadien aus und eröffnet seine eigene Fanmeile, landet mit seinen Platten vorne in den Charts. Da ist es offensichtlich egal, dass er Homosexuellen indirekt das Recht absprechen will, sich in der Öffentlichkeit so verhalten zu dürfen wie Heterosexuelle.

Schlagzeilen machte auch ein Foto, auf dem sich Gabalier mit Kopftuch zeigte. Damals hatte er erklärt, er tue das aus Solidarität „unseren Frauen gegenüber“ – es ging um die Frage der Solidarität gegenüber anderen Kulturen und deren Religionen.

Andreas Gabalier provoziert mit Kopftuch-Foto

Verlassener Gabalier widerspricht der Kritik

Zwar bestreitet Gabalier, der kürzliche verlassen wurde, frauenfeindlich oder homophob zu sein – die Aussagen klingen in den Ohren vieler allerdings anders. Das ist auch der Grund, warum sich viele Fischer-Fans fragen, wie die Frau, die sich gegen Diskriminierung ausspricht, einen solchen Gast gutheißen kann.

An alle Demokraten, Nichtrassisten, Liberalen; kurzum an alle anständige Menschen, die morgen bei der Aufzeichnung der #HeleneFischerShow in Düsseldorf dabei sind: Ich lade euch ein, mit mir aus Protest den Saal zu verlassen, wenn Andreas Gabalier die Bühne betritt. — Fischer-Steak (@DerWachsame) December 13, 2019

Erwartungsgemäß war der bei Twitter geforderte Protest in der Halle der Fischer-beschwipsten Schlager-Fans eher ein Strohfeuer. Das Portal „Watson“ war bei der Aufzeichnung dabei und schreibt: „Trotz der öffentlichen Kritik auf Twitter blieb eine Massenflucht während Gabaliers Auftritt in der „Helene Fischer Show“-Aufzeichnung aus (...).“

Fischer braucht sich ohnehin keine Gedanken zu machen. Das ZDF sprach gerade über die Zukunft ihrer Show. Trotz guter Aussichten gab die Sängerin bekannt, dass ein Rückzug von der großen Bühne „heute auf morgen“ möglich sei.

Der Sender wollte die Kritik nicht kommentieren. Die Show läuft am 25. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF.