Mainz/Berlin. Das ZDF hat die Gästeliste für die siebte Ausgabe der „Helene Fischer-Show“ bekanntgegeben. Das erwartet die Zuschauer am 25. Dezember.

„Helene Fischer Show“: Warum einige Fans draußen bleiben

Für viele ihrer Fans gehört es zum festen Programm am ersten Weihnachtsfeiertag: die „Helene Fischer Show“. Am 25. Dezember um 20.15 Uhr zeigt das ZDF bereits zum siebten Mal die Show mit der erfolgreichsten deutschen Sängerin. Die Aufzeichnung der Show war für den 13. und 14. Dezember angesetzt – und genau dabei mussten einige Fans draußen bleiben. Es gab Ärger mit ihren Tickets.

Wie der Westdeutsche Rundfunk berichtet, waren einige Fans am Freitag am Eingang zur Messe Düsseldorf abgewiesen worden. Von dort kommt die „Helene Fischer Show“ in diesem Jahr. Die abgewiesenen Fans hatten nach Angaben des WDR Karten bei der Plattform Viagogo oder anderen nicht-autorisierten Anbietern erworben.

Immer wieder wird vor der Plattform Viagogo gewarnt, weil dort gefälschte Karten angeboten werden oder aber Anbieter versprochene Tickets nach Bezahlung nicht liefern. Weil Viagogo-Tickets laut einer Studie mitunter das Dreifache des Originalpreises kosten, will die Politik nachsteuern. Im Fall der „Helene Fischer Show“ waren Tickets im Vorfeld nur über Eventim oder lokale Vorverkaufsstellen zu haben. „Alle Tickets werden auf den Namen des Käufers personalisiert“, hieß es auf der Webseite des ZDF. Die Tickets waren also nicht ohne weiteres übertragbar.

Jedes Jahr erreicht Fischer mit ihrer Show Top-Quoten – und das, obwohl Weihnachten ist. Das liegt mitunter auch an der aufwendigen Performance, die sie immer wieder bei der Show zeigt. Denn die 35-Jährige ist ein Multitalent: Sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin, Moderatorin und Akrobatin. Sie hat für die diesjährige rund dreistündige Ausgabe wieder zahlreiche nationale und internationale Gäste aus Musik und Entertainment in die Düsseldorfer Messehalle eingeladen.

Diese Gästeliste hat das ZDF nun bekannt gegeben:

„Helene Fischer-Show“: Welche Stars sind dabei?

die Schlagerstars Howard Carpendale und Roland Kaiser ,

und , der „Backstreet Boy“ Nick Carter ,

, US-Sänger Josh Groban ,

, der britische Popmusiker Engelbert ,

, der österreichische Volksmusiker Andreas Gabalier ,

, die britische Singer-Songwriterin Freya Ridings ,

, die deutsche Sängerin Oonagh ,

, die Chor-Band „Gregorian“

und die schottische Pipeband „Crossed Swords Pipes & Drums“.

Außerdem dabei sind der TV-Veteran Thomas Gottschalk, die Schauspieler Heinz Hönig und Mark Keller, die Comedians Bülent Ceylan, Martina Hill und Ralf Schmitz und die Moderatorin Michelle Hunziker. Das waren die Höhepunkte der „Helene Fischer Show“ 2018.

„Helene Fischer-Show“: Was steht auf dem Programm?

Die Zuschauer der Show erwartet nach Angaben des Senders ein Programm aus Musik, Artistik und „besonderen Inszenierungen“. So soll Thomas Gottschalk zusammen mit Heinz Hönig, Mark Keller und Helene Fischer ein Stück aus dem Musical „My Fair Lady“ interpretieren. Zudem stehen Auftritte der 20er-Jahre-Show „Berlin Berlin“ und der Tanzformation „Mayyas“ aus dem Libanon auf dem Programm.Opinary- Ist Helene Fischer ein gutes Vorbild?

Wie stehen die Chancen, dass Florian Silbereisen dabei ist?

Florian Silbereisen erlebte Anfang November bei seiner eigenen ARD-Live-Show „Schlagerboom“ eine Riesenüberraschung: Plötzlich stand seine Ex Helene Fischer, mit der er noch immer befreundet ist, auf der Bühne – und der Entertainer konnte seine Freudentränen nicht mehr zurückhalten. Fischer und Silbereisen hatten sich im vergangenen Jahr getrennt und damit für unzählige Schlagzeilen gesorgt.

„Helene Fischer Show“ – Wann läuft sie?

Termin: 25. Dezember, 20.15 Uhr

Sender: ZDF und Livestream in der Mediathek

Da die „Helene Fischer-Show“ jedoch im Vorfeld aufgezeichnet und minutiös durchgeplant wird, ist eine Überraschung für die Gastgeberin eher unwahrscheinlich. Doch vielleicht hält Helene Fischer für die Zuschauer noch ein Ass im Ärmel? Zeit für einen Auftritt hätte Silbereisen vermutlich. Seine Band „Klubbb3“ musste vor Kurzem die geplanten Konzerte für dieses Jahr absagen.

Helene Fischer – Mehr zur Sängerin

Die „Helene Fischer Show“ ist eine Kostprobe für ihr musikalisches Comeback in 2020. Dann nämlich will die Sängerin nach ihrer Pause wieder auf der Bühne stehen. Abseits der Bühne sorgte die neue Beziehung mit Thomas Seitel für Aufregung. Für Wirbel sorgte auch eine ZDF-Moderatorin, die Helene Fischer kritisierte. Sie sagte, sie sehe aus wie eine Prostituierte. (bekö/mbr/ac)