Berlin. Gottschalk kommentierte Connors RTL-Absage mit einem fiesen Witz. Die wehrt sich auf ihrem Instagram-Account und teilt ebenfalls aus.

Das Moderationsduo Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg hat den RTL-Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" gerade erst von Günther Jauch übernommen – schon gibt es Ärger. Dem voraus ging eine Erkältung von Sängerin Sarah Connor mit anschließender Absage für ihren Auftritt am Sonntagabend. Und ein Kommentar dazu von "Wetten, dass..?"-Urgestein Gottschalk, den Connor nicht auf sich sitzen lassen wollte.

Denn der rüpelhafte Moderationsstil des Showmasters kam bei der Sängerin alles andere als gut an. "Es war ein Scheiß-Jahr, aber es gibt auch gute Nachrichten", hatte Gottschalk die Erkältung in einer kurzfristigen Telefon-Schalte mit Connor während der Show kommentiert. "Sarah Connor hat abgesagt." Die hatte den Spruch in der Sendung zunächst höflich zurückhaltend hingenommen.

RTL-Jahresrückblick: Sarah Connor attackiert Gottschalk auf Instagram

Auf Instagram allerdings teilte die Sängerin und Mutter allerdings wenig später ihre Gedanken zu Gottschalks Spruch – und teilte ihrerseits gegen den Moderator und den Sender RTL aus. "OK, was war das denn eben?", schrieb die 42-Jährige in ihrer Story. Die Frage versah sie mit mehreren Hashtags, darunter unter anderem: "Muss ich mir nicht gefallen lassen", "RTL, ihr habt noch viel zu lernen" und "alte, weiße Männer".

Sarah Connor teilt in ihrer Instagram-Story aus Foto: Screenshot: Sarah Connor/Instagram

Damit meinte sie offensichtlich den 72-jährigen Gottschalk und seinen Altherren-Humor. Gottschalk selbst hat sich noch nicht zu Connors-Instagram-Story geäußert. Über sein Alter hatten gleich zu Beginn der Sendung aber auch der Showmaster und sein Moderationskollege zu Guttenberg gewitzelt: Dieser hatte Gottschalk als "Silberrücken der deutschen Fernsehlandschaft" bezeichnet.

Dass die Reaktionen des Publikums auf die neue Moderation in sozialen Medien gemischt ausfielen, ging aber auch an den Gastgebern nicht vorbei. "Wenn es nach Twitter geht, haben wir es verkackt", frotzelte Gottschalk am Ende der Sendung. RTL versuchte sich dagegen in der Schadensbegrenzung: "Gute Besserung an die liebe Sarah Connor!", twitterte das Team des Senders und versah die Genesungswünsche mit einem Herzen. (reba mit dpa)

