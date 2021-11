Berlin. Dreimal pro Woche spricht Markus Lanz mit seinen Gästen über aktuelle Themen. Hier lesen Sie, welche Gäste am Mittwoch dabei sind.

Markus Lanz moderiert mit seiner Sendung eine der erfolgreichsten Talkshows in Deutschland

Dreimal wöchentlich empfängt er Politiker, Journalistinnen sowie verschiedene Experten und Prominente

Welche Gäste am Mittwochabend im ZDF bei "Markus Lanz" dabei sind, lesen Sie hier

Politiker, Journalistinnen, Fachleute zu den verschiedensten Themen: Viele – mehr oder weniger – prominente Menschen sind regelmäßig zu Gast in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Der Moderator spricht mit ihnen über aktuelle Ereignisse, aber greift auch private Themen auf.

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz zu seiner Talkrunde. Wer am jeweiligen Tag zu Gast in der Sendung ist, veröffentlicht das ZDF am Nachmittag vor der Sendung. Am Abend wird die Sendung dann einige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet.

"Markus Lanz": Diese Gäste sind am Mittwoch dabei:

Karl Lauterbach, Politiker (SPD)

Christoph Ploß, Politiker (CDU)

Helene Bubrowski, Journalistin ("FAZ")

Ralf Berning, Intensivpfleger

Markus Lanz. Foto: Markus Hertrich / dpa

Die Talkshow von Moderator Markus Lanz gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Und laut dem Medienexperten Bernd Gäbler verändert sie sich in letzter Zeit: Lanz spricht mit seinen Gästen zunehmend über Politik, statt über seichte Boulevard-Themen. (fmg)