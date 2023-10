Talkshow "Maybrit Illner": Gäste und Thema heute am 19. Oktober

Berlin. Einmal in der Woche spricht Maybrit Illner im ZDF über ein aktuelles Thema. Diese Gäste sind heute am Donnerstag (19. Oktober) dabei.

Sie gehört zu den bekanntesten Talk-Moderatorinnen Deutschlands. Maybrit Illner. Jeden Donnerstag lädt sie in die nach ihr benannte ZDF-Show, um mit ihren Gästen über aktuelle und brisante Themen zu diskutieren. Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner sind meist aus der Politik und der Medienbranche. Außerdem kommen regelmäßig entsprechende Expertinnen und Experten zu Wort.

Worum geht es in der nächsten Ausgabe von "Maybrit Illner"? Wer ist heute im Studio zu Gast? Und wann läuft die nächste Folge? Die wichtigsten Infos zur heutigen Folge der Talkshow (19. Oktober) im Überblick.

"Maybrit Illner": Um dieses Thema geht es am heutigen Donnerstag (19. Oktober)

Jeden Donnerstag wird bei "Maybrit Illner" über ein gesellschaftlich oder politisch relevantes Thema diskutiert. In 60 Minuten geht es um verschiedene Meinungen und Ansichten, die sich in teils kontroversen Debatten herauskristallisieren. Das Thema am heutigen Donnerstag (19. Oktober) lautet: „Hamas zerstören, Zivilisten schützen – Flächenbrand vermeidbar?“

Die israelische Luftwaffe setzt ihre massiven Bombardements im Gazastreifen fort. Eine Bodenoffensive könnte folgen. Ziel ist die Befreiung der 199 Geiseln und die Zerstörung der Terrororganisation Hamas. Für die Menschen in Gaza ist der Krieg schon jetzt eine Katastrophe. Es fehlt an Wasser, Strom und Lebensmitteln. Die „totale Blockade“ führt zu einer Massenflucht nach Süden, zur geschlossenen Grenze zu Ägypten. Menschen kommen nicht hinaus, Hilfsgüter nicht hinein.

Wie ist schnelle humanitäre Hilfe möglich? Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden versuchen mit Besuchen in Israel und den Nachbarländern, auch dafür Lösungen zu finden. Sie warnen zugleich den Iran und seine Verbündeten vor einem Eingreifen. Ist ein Flächenbrand im Nahen Osten noch zu verhindern? Darum wird es in der ZDF-Talkshow gehen.

"Maybrit Illner": Das sind ihre Gäste am heutigen Donnerstag (19. Oktober)

Mit diesen Gästen wird Maybrit Illner heute am Donnerstag, dem 19.Oktober, diskutieren:

Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender

SPD-Vorsitzender Carlo Masala, Militärexperte

Militärexperte Melody Sucharewicz, deutsch-israelische Beraterin für politische Kommunikation und Strategie

deutsch-israelische Beraterin für politische Kommunikation und Strategie Ahmad Mansour, Psychologe und Autor

Psychologe und Autor Shahrzad Eden Osterer, deutsch-iranische Journalistin

Maybrit Illner gehört neben Anne Will, Sandra Maischberger und Markus Lanz zu den erfolgreichsten Talkshow-Moderatorinnen in Deutschland. Ihre Sendung ist seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde zunächst unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

Das sind die nächsten Termine von "Maybrit Illner" im ZDF

2007 wurde die Sendung nach ihrer Moderatorin benannt und läuft seitdem unter dem Namen "Maybrit Illner" jeden Donnerstag in der Regel ab 22.15 Uhr. Die Gäste der Sendung sind meistens Politikerinnen, Wissenschaftler und Journalisten. Produziert wird "Maybrit Illner" in Berlin. Das sind die nächsten Termine der Talkshow:

Donnerstag, 26. Oktober, 22.15 Uhr

Donnerstag, 2. November, 22.15 Uhr

Donnerstag, 9. November, 22.15 Uhr

Nach der Ausstrahlung: So sehen Sie "Maybrit Illner" in der ZDF-Mediathek

Kurz nach der Ausstrahlung im ZDF ist die jeweils aktuelle Folge von "Maybrit Illner " auch online verfügbar. Sie kann dann in der ZDF-Mediathek als Stream abgerufen werden.

"Maybrit Illner": Die wichtigsten Fragen und Antworten zum ZDF-Talk

Was für eine Sendung ist "Maybrit Illner"?

"Maybrit Illner" ist eine politische Talkshow, die im ZDF ausgestrahlt wird. Die Sendung wird von der Journalistin Maybrit Illner moderiert. Diskutiert werden aktuelle politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen.

Wann wird "Maybrit Illner" ausgestrahlt?

Die Sendung wird in der Regel donnerstags um 22.15 Uhr ausgestrahlt.

Wer sind die Gäste bei "Maybrit Illner"?

Die Gästeliste variiert von Woche zu Woche. Im Studio sind oft Politiker und Politikerinnen, Medienschaffende, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sowie andere Expteren.

Maybrit Illner: Kann ich die Sendung auch online sehen?

Ja, verpasste Folgen von "Maybrit Illner" können in der ZDF-Mediathek angesehen werden. Dort stehen sie in der Regel kurz nach der Ausstrahlung zur Verfügung.

Wie lange gibt es die Sendung schon?

Die Sendung wurde erstmals im Jahr 1999 unter dem Namen "Berlin Mitte" ausgestrahlt. Seit 2007 trägt sie den Namen der Moderatorin Maybrit Illner. (fmg)