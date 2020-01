Nuklearstreit: Wie nah ist der Iran an der Atombombe?

Donald Trump ist im Kampfmodus. „Sei vorsichtig mit solchen Drohungen, Iran. Sie können zurückkommen und dich beißen, wie noch nie jemand gebissen wurde“, polterte der US-Präsident auf seinem Lieblingsmedium Twitter.

Irans Präsident Hassan Rohani hatte zuvor angekündigt, ab diesem Sonntag damit zu beginnen, Uran über den im Nuklearabkommen erlaubten Grad von 3,67 Prozent hinaus anzureichern. Zum Bau von Kernwaffen braucht man entweder Uran, das auf etwa 90 Prozent angereichert ist, oder Plutonium. Uran ist ein Metall, dessen sämtliche Isotope (Atomarten) radioaktiv sind.

Iran-Konflikt: Atombombe rückt einen Schritt näher

Der Nuklearstreit zwischen den USA und dem Iran geht in eine neue und noch gefährlichere Phase. Nach dem Ausstieg aus dem internationalen Atomabkommen im Mai 2018 verhängten die Vereinigten Staaten zunächst Sanktionen gegen den Export von Öl, petrochemischen Produkten und Metallgütern aus dem Iran. Das Mullah-Regime erhöhte vor wenigen Tagen die im Vertrag erlaubte Höchstmenge von 300 Kilogramm schwach angereicherten Urans.Trump- Druck auf Iran erhöhen

Mit der Überschreitung des Uran­anreicherungsgrads von 3,67 Prozent ab diesem Sonntag rückt Teheran der Fähigkeit, eine Atombombe herzustellen, deutlich näher. Nach Ansicht westlicher Fachleute ist die Steigerung der Anreicherung von 3,67 Prozent auf 20 Prozent in wenigen Monaten zu machen.

Dies hänge von der Anzahl und der Qualität der Zentrifugen ab, heißt es. „Wer auf 20 Prozent angereichert hat, hat 90 Prozent der Arbeitsschritte bis zum waffenfähigen Uran hinter sich“, so Oliver Meier von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.Opinary Glauben Sie an eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts?

Iran reichert stärker Uran an – Israel alarmiert

Als das Nu­klearabkommen im Juli 2015 vereinbart wurde, besaß der Iran noch gut 12.000 Kilogramm an schwach angereichertem Uran. Das meiste wurde vor Inkrafttreten des Vertrags nach Russland transportiert. Zudem musste Teheran Tausende von Zentrifugen abbauen, die zur Urananreicherung benutzt werden. Die internationale Gemeinschaft wollte damals sicherstellen, dass der Iran in jedem Fall mindestens ein Jahr brauchen würde, um genug Spaltmaterial für den Bau einer Atombombe zu besitzen.

Die Formel ist relativ einfach: Je mehr Uran der Iran produziert und je höher er das Metall anreichert, in desto kürzerer Zeit könnte er eine Nuklearwaffe bauen. In Israel ist man alarmiert. „Alles, was der Iran tut, das nicht mit dem Atomabkommen übereinstimmt, kann die Zeit bis zur Bombe verkürzen. Selbst in dieser Situation ist der Iran der Fähigkeit, waffenfähiges Uran zu produzieren, bereits zu nah“, sagte ein israelischer Sicherheitsexperte unserer Redaktion.

Israel zeigte bisher Null-Toleranz-Politik gegen nukleare Aktivitäten

Premierminister Benjamin Netanjahu hatte den Iran kritisiert, dass er trotz des Atomabkommens sein Nuklearprogramm nie aufgegeben habe. Es bestehe nach wie vor aus einer beträchtlichen Expertise der Urananreicherung – einschließlich mehrerer Tausend in Betrieb befindlicher Zentrifugen in der Atomanlage Natanz. Teheran bestreitet das.

• Kommentar: Iran und USA stecken im Atom-Streit in der Eskalationsfalle

„Wir beobachten die Gesamtsituation genau und werden unsere Optionen entsprechend abwägen“, sagte der israelische Sicherheitsexperte. In der Vergangenheit hatte Jerusalem eine Null-Toleranz-Politik gegenüber nuklearen Aktivitäten in der Region gezeigt. So zerstörten israelische Bomber im Juni 1981 den Kernreaktor Osirak im Irak. In der Anlage habe langfristig der Nuklearwaffenbaustoff Plutonium erzeugt werden sollen, lautete der Vorwurf.

USA fahren „Strategie des maximalen Drucks“

Rückendeckung erhält Israel durch die USA. „Die iranische Führung benutzt die Urananreicherung, um die Welt mit nuklearer Erpressung in Geiselhaft zu halten“, sagte Joseph Giordono-Scholz, der Pressesprecher der US-Botschaft in Berlin, unserer Redaktion.

EU-Diplomaten berichten, dass ihre US-Gesprächspartner von der „Strategie des maximales Drucks“ fest überzeugt seien. Ihr Ziel sei nicht nur die unbefristete Festschreibung eines Kernwaffenverzichts durch Teheran, sondern auch der Stopp des Raketenprogramms und der Unterstützung von Milizen. Trump drohte dem Iran zuletzt gar mit „Auslöschung“.

Ein westlicher Unterhändler fasst es so zusammen: „Nach Ansicht der Amerikaner wirken die Sanktionen. Sie glauben, dass sich das iranische Regime nur bewegen wird, wenn die Wirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs gerät und das Land von Hyperinflation erfasst wird.“

• Hintergrund: Deutsche Exporte in den Iran brechen um 49 Prozent ein