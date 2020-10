The Voice of Germany geht weiter und feiert Jubiläum

Berlin. In der siebten Folge von „The Voice of Germany“ hat es die Jury besonders auf den Allstar abgesehen. Was sonst noch passiert ist.

Endlich hat jemand das passende Bild für die Dynamik der „The Voice of Germany“-Jury gefunden: „Das ist wie in einer Schulklasse“, schießt es geistesblitzartig aus Mark Forster heraus. Die Rollenverteilung ist einleuchtend: Rea Garvey und Samu Haber sind die lauten Jungs aus der letzten Reihe, Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß die aufmerksamen Schülerinnen. Nico Santos mimt den verpeilten Schüler, der erst in letzter Sekunde von einem Test erfährt. Und Mark Forster? Er glänzt in der Rolle des Klassenclowns.