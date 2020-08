Gera. Das Stadtmuseum Gera widmet sich Groschenheften in der DDR. Leider ist das Publikum wegen Corona zögerlich.

Überregionales Medieninteresse an Geraer Schau zu DDR-Groschenheften

Süddeutsche, Südwestfunk, Deutschlandfunk: Das Interesse überregionaler Medien an einer Ausstellung des Geraer Stadtmuseums war nie so groß wie aktuell. Zumindest seit Matthias Wagner das Ausstellungsgeschehen bestimmt. Umso mehr bedauert der Kurator, dass die Sonderschau „Geliebt, gehasst, geduldet: Groschenhefte in der DDR“ wegen Corona nicht den Publikumszuspruch erfährt, den sie verdient. Zumal die Ausstellung einige Thüringer Fakten und Offenbarungen bereithält.