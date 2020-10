Verdienstorden für den Musiktherapeuten Christoph Schwabe

Das musikalische Gedächtnis, so erzählt Steffen Landeck (48), bleibe am längsten bei einem Menschen erhalten. Und so bezeichnet es der Musiktherapeut aus Jena als „Inseln der Erinnerung“, wenn beispielsweise Demenz-Patienten in einen Liedrefrain aus ihrer Kindheit oder Jugend einstimmen, obwohl sie zuvor noch völlig abwesend wirkten. Es sind kleine Lichtblicke, in denen das Gedächtnis zurückkehrt. Angeknipst durch die Musik. „Manche summen nur die Melodie, andere können mitsingen. Aber immer bleibt die positive Wirkung von Musik. Und wenn es nur ein Stück Entspannung bedeutet, beispielsweise bei Wachkoma-Patienten oder in der Palliativmedizin.“

Musik hilft bei der Persönlichkeitsentwicklung

Steffen Landeck setzt Musiktherapie zur medizinischen Rehabilitation ein und zur Prävention, er hilft Kindern damit bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung, ebenso Schwerstkranken und Behinderten. Er gehe ganz individuell auf sein Gegenüber ein, lässt die Menschen viel sich selbst ausprobieren und schaut, wie er dabei helfen kann. Obendrein ist bei seiner Arbeit die Einbeziehung des räumlichen und sozialen Umfelds extrem wichtig und die psychosoziale Seite des Menschen.

Angebote hat Christoph Schwabe entwickelt

Seine musiktherapeutischen Angebote – Wahrnehmungstraining, Gruppensingtherapie, Instrumental- und Bewegungsimprovisation oder Bildgestalten mit Musik – fußen allesamt auf dem Konzept von Christoph Schwabe (85) aus Vollmershain (Kreis Altenburger Land). Als Begründer der Musiktherapie in Deutschland wurde Christoph Schwabe in Erfurt für sein Lebenswerk mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Er entwickelte die international bekannteste und in der psychotherapeutischen Praxis am weitesten verbreitete rezeptive Methode der Musiktherapie.

Studierter Schulmusiker hatte in der DDR Berufsverbot

Sie ist ein einzigartiger und manchmal auch der einzige therapeutische Weg, geistige und emotionale Prozesse anzustoßen, wenn Menschen keine Sprache verstehen, noch nicht oder nicht mehr sprechen können oder aufgrund eines Traumas über ihre psychischen Verletzungen nicht reden können. Bei vielen Krankheiten und Störungen, so heißt es in der Laudation weiter, kann die Musiktherapie die Lebensqualität erhöhen, psychisches und körperliches Leid lindern sowie Entwicklungsmöglichkeiten fördern. „Christoph Schwabe gebührt das Verdienst, das erste klinisch orientierte Methodensystem der Musiktherapie entwickelt zu haben, das heute in der gesamtdeutschen Psychotherapielandschaft Anwendung findet.“ Damit ist der studierte Schulmusiker, der nach seinem Studium umgehend mit einem Berufsverbot in der DDR belegt wurde, der erste seiner Branche, dem diese hohe Auszeichnung zuteil wird. „Ich war sehr gerührt und hab im Vorfeld auch nichts geahnt“, erzählt er und berichtet aber auch, dass ihm insbesondere von den westdeutschen Kollegen, die einen völlig anderen Ansatz verfolgen, nicht nur Anerkennung entgegenschlägt.

Grundstein in Leipzig gelegt

Seine Methode entwickelte er bereits in den 60er-Jahren an der Leipziger Universitätsklinik für Psychotherapie und Neurosenforschung. Durch jahrelange interdisziplinäre Arbeit legte Schwabe die theoretischen Grundlagen für das bedeutsame therapeutische Verfahren, das heute in der stationären wie der ambulanten Therapie in ganz Deutschland eingesetzt wird. „Ich war der erste auf dem Gebiet, der sich damit beschäftigt hat, konnte in Leipzig den Grundstein legen, jahrelang in Lehre und Forschung tätig sein.“ Seine zahlreichen Publikationen waren international angesehen und gefragt – und zwar lange vor der Wiedervereinigung. Schwabe baute die Brücken zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und therapeutischer Praxis und hat der Psychotherapie neue Behandlungswege eröffnet.

Therapeut unterrichtet noch immer in Crossen

Noch immer unterrichtet Schwabe in seiner 1992 gegründeten Akademie für angewandte Musiktherapie Crossen junge Therapeuten, Menschen wie Steffen Landeck, die sein Konzept in der Praxis umsetzen. Zur Ruhe setzten mit 85 in seinen Garten in Vollmershain, die Hände in den Schoß legen, dass kann Schwabe nicht. „Manchmal komme ich in Not, weil ich mich für zu viele Dinge gleichzeitig interessiere“, verrät er, der Organist, Buchautor, der Maler und kulturpolitisch interessierte und weltoffene Mensch. Psychotherapie sei mittlerweile zum Warengeschäft geworden und an den schnellen Erfolg gebunden, sieht er die Entwicklung kritisch. Statt sich in den Ursachen einer Störung zu vertiefen, setzt er vielmehr darauf, an den Persönlichkeitsmerkmalen anzuknüpfen, die gesund geblieben sind.

Mehr Informationen zur Ausbildung unter www.musiktherapie-crossen.de