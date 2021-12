Viele Frauen auf Barack Obamas Playlist

Berlin Die Bestenlisten von Barack Obama sind immer für Überraschungen gut. Das ist in diesem Jahr nicht anders

Die Favoriten-Listen von Barack Obama (60) zu Musik, Büchern und Filmen werden am Jahresende stets mit Spannung erwartet - oft bergen sie gute Tipps fürs eigene Hören, Lesen und Anschauen.

Das dürfte auch diesmal kaum anders sein: So zeugt die auf Twitter veröffentlichte Zusammenstellung der Lieblingslieder des ehemaligen US-Präsidenten wieder von einem sehr bunten, sehr coolen Musikgeschmack.

"Ich habe immer Spaß daran gehabt, eine breite Vielfalt an Musik zu hören - daher ist es keine Überraschung, dass ich dieses Jahr ein kleines bisschen von allem gehört habe", schrieb der schon früher als großer Soul-, Hip-Hop- und Pop-Kenner aufgefallene Obama. Die Liste ist tatsächlich grenzüberschreitend: von der Indiepop-Sängerin Mitski ("The Only Heartbreaker") über die US-Rockband The War On Drugs ("I Don't Live Here Anymore") und die britische Rapperin Little Simz ("Woman") bis zu Soul-Jazz von Grammy-Favorit Jon Batiste ("Freedom") und afrikanischer Wüstenmusik von Mdou Moctar ("Tala Tannam").

Auffällig viele Musikerinnen unterschiedlicher Genres haben 2021 offenkundig Obamas Geschmack getroffen: beispielsweise Adia Victoria (Blues), Esperanza Spalding (Jazz), Courtney Barnett (Folkrock), Lizzo und Cardi B. (R&B/Hip-Hop). "Ich hoffe, Ihr findet darin einen neuen Künstler oder Song für Eure eigene Playlist", schrieb der Ex-Präsident zu seinem Trend-Barometer, das immer weit über den Kreis seiner gut 130.000 Twitter-Follower Furore macht.

Seit Mittwoch hatte Obama bereits Tipps zu Filmen von 2021 (unter anderem Oscar-Anwärter "The Power Of The Dog" von Jane Campion) und Literatur (etwa "Harlem Shuffle" vom derzeit wohl wichtigsten afroamerikanischen Romanautor Colson Whitehead) veröffentlicht.

