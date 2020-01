Violinistin führt Haus Dacheröden in Erfurt

Mit Johanna Bastian hat der Herbstlese-Verein, der seit 2017 im Auftrag der Stadt das Haus Dacheröden am Erfurter Anger betreut, eine neue Geschäftsführerin für das traditionsreiche Haus gefunden. Wie Vereinschef Dirk Löhr mitteilt, folgt die 30-Jährige auf Lena Walter, „die zum Jahreswechsel nach sehr erfolgreicher Aufbauarbeit aus familiären Gründen in ihre süddeutsche Heimat zurückgekehrt ist“.

Ziel: Haus Dacheröden als Treffpunkt für Erfurter

„Mit Frau Bastian haben wir uns bewusst für eine junge Frau entschieden, die noch am Anfang ihres Berufsweges steht“, sagte Vereinsvorsitzender Löhr. Dabei seien ihr bisheriger Werdegang und ihre Qualifikationen aber schon sehr überzeugend. Den Ausschlag für Johanna Bastian habe ihre ansteckende Herzlichkeit gegeben. „Sie möchte wie der Verein das Haus Dacheröden zu einem Treffpunkt für die Erfurter und ihre Gäste machen, in das man auch gerne geht, ohne dabei gleich den genauen Veranstaltungsplan im Kopf zu haben“, umschrieb Löhr das ehrgeizige Ziel.

Umzug von Berlin nach Erfurt

Wann die Mutter von Zwillingen, die mit einem Physiker verheiratet ist, ihre neue Stelle antritt, ist noch nicht ganz klar. Nach ihrer Aussage so früh wie möglich. Bastian möchte zuvor den Umzug ihrer Familie von Berlin nach Erfurt vorbereiten. Sie will ab Februar zunächst tageweise am Anger vor Ort sein und hofft darauf, spätestens Ende März richtig durchstarten zu können.

Zwei absolvierte Studien

Johanna Bastian, Jahrgang 1989, studierte Violine an der Universität der Künste (UdK) in Berlin sowie Musikmanagement- und Vermittlung an der Hochschule für Musik in Detmold. Mit Projekten war sie u.a. für die Elbphilharmonie Hamburg und die Musikfestspiele Mecklenburg-Vorpommern sowie als Dozentin an der UdK tätig. Sie entwickelte Kinderformate wie „Piapianissimo – Musikalische Zaubersprüche“ oder „Gundulas Klangbauchladen“ und tritt als Geigerin in einem Trio auf.