Vogtland Philharmonie: Bewährung auf schwierigem Terrain

Ein Programm, das Bekanntes, hundertfach schon Ausgeleuchtetes bietet, kann einen vor den Kopf schlagen. Nach dem ersten Schreck fühlt man sich wie neugeboren oder um Lichtjahre vorangekommen. Das passiert gar nicht so selten im Konzertsaal und es gibt Kenner der Materie, die es aufgegeben haben, darüber tiefer nachzudenken. Freitagabend in der Greizer Vogtlandhalle, als beim 4. Sinfoniekonzert der Vogtland Philharmonie Peter Iljitsch Tschaikowskys Streicherserenade und Wolfgang Amadeus Mozarts Es-Dur Sinfonie KV 543 erklangen, lag das Beschriebene in der Luft. Es ließ sich am Beifall ablesen und stellte den Ausführenden das beste Zeugnis aus.

Am Pult stand GMD Stefan Fraas, der Intendant des Orchesters. Er wurde seinem Ruf gerecht: Übernimmt er – was nicht oft geschieht – ein Abonnementkonzert, sind Interpretationen von Format zu erwarten. Frass sprühte vor Inspiration und Musizierfreude und fand zu einer runden, biegsamen, die Seinen in keinem Takt allein lassenden Zeichengebung. Von dort kam – je nach Bedarf – Virtuosität, Klarheit, Glanz zurück. So wurde die Serenade zu einer spannenden Sache: Sie war als einsamer, vor Erfindung und Kunst strotzender Gipfel der Unterhaltungsmusik zu erleben und ließ zum anderen an Russland denken, an seine Rätsel, seine unermessliche Natur wie seinen schwer belehrbaren Stolz. Und Mozarts Es-Dur Sinfonie, die unter seinen letzten drei Großtaten auf dem Gebiet als die am wenigsten Aufregende gilt, entpuppte sich als unfassbar reich an harmonischen Kühnheiten, an widerstreitenden Stimmen, knallhart hereinbrechenden tragischen Momenten wie an geschmeidigem Witz. Dabei zeichneten sich die Philharmoniker auf heiklen Feldern aus. Die Streicher vereinten forsches Musikantentum mit exzellenter Klangkultur.

Rute Fernandes rundete als Solistin des enorm schwierigen, auf ein Werk für Orgel zurückgehenden G-Dur-Flötenkonzerts von Carl Philipp Emanuel Bach den Abend ab. Die junge Portugiesin erfreute das Publikum mit angenehm dunkel timbrierten Ton, spannte weite musikalische Bögen und verfügt über eine frappierende, Eleganz und Anmut atmende Technik.