Auch Fotoausstellungen soll es weiterhin in den Räumen des FengShui-Zentrums geben, das nun geschlossen wurde.

Stedtfeld. Wegen Corona keine Tagungen mehr vor Ort in Stedtfeld, sondern nur online. Ein Sanitätshaus mit Therapieangebot bezieht die Räume.

Vollack schließt Feng-Shui-Zentrum in Stedtfeld

Das renommierte Bauunternehmen Vollack hat sein Feng Shui-Tagungszentrum in Stedtfeld mit Beginn des Monats aufgegeben. Das 2004 in Betrieb genommene Tagungszentrum rentiert sich in Zeiten der Pandemie nicht mehr, sagt Vollack-Sprecherin Katrin Battenstein. Der Seminarbetrieb sei unter Corona zum Erliegen gekommen, werde nur noch online abgehalten. Zwei der drei mit dem Tagungszentrum verbundenen Jobs gingen verloren.