Theaterpädagogin Katharina Vötter liest am Telefon und per Video-Chat.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von der Gothaer Theaterbühne ins Internet

Auf 25 Jahre Vereinsgeschichte blickt der Art der Stadt in diesem Jahr zurück. Gefeiert werden sollte das im Juni mit einer Kunstnacht. „Von neun bis neun“ allerlei Musik, Tanz, Theater und Performances – so feierte man den Vereinsgeburtstag bereits 2019. Der Wiederholung steht wohl die Corona-Pandemie im Weg. Doch egal wie es kommt, gefeiert wird dennoch. Zur Not online.

Wie Kultur im Internet vermittelt werden kann, das probiert der Art der Stadt derzeit anhand seiner Kulturwerkstätten aus. Laufende Kurse wurden mit der virusbedingten Schließung des Vereinshauses und der Spielstätte im Kulturhaus in den virtuellen Raum verlegt. Was zuvor persönlich erklärt wurde, wird zwischen Projektleiter und Kursteilnehmer nun mit Videos und E-Mails kommuniziert. Das passt bei der Theatergruppe ganz gut, die die Zeit nun nutzt, um ein Stück zu erarbeiten, das nach der Krise Premiere feiern soll.

Die kreative Beschäftigung tue besonders Jugendlichen gut. „Neben ihren vielen Schulaufgaben beschäftigen sie sich auch mal mit Dingen, die nicht richtig oder falsch sein müssen“, erklärt Katharina Vötter, Theaterpädagogin, die viele der Online-Projekte des Vereins initiiert hat. Die Aufgabenstellungen setzen demnach kreatives, fantasievolles Denken frei und zeigen, dass aus alltäglichen Dingen Kunst entstehen kann.

Die Bezahlung der Honorarkräfteist weiterhin gewährleistet

Kunst im Alltäglichen zu sehen, dazu regt auch die Aktion „Heimartikel“ an. Dabei ruft der Art der Stadt auf, große oder kleine Kunstwerke, die in der häuslichen Isolation entstehen, an den Verein zu schicken. Die Ergebnisse werden in einer Online-Galerie gesammelt. „Letztendlich ist es auch eine soziokulturelle Aktion“, sagt Katharina Vötter über „Heimartikel“. „Über die Kunst kommen Menschen in den Austausch. Das kann gerade jetzt trösten und auch Hoffnung geben.“ Schwierig sei auch die wirtschaftliche Lage für den Verein. Konzerte und Premieren wurden verschoben, Proben liegen auf Eis. Die Krise gefährde zudem die Honorarkräfte, aus denen der Art der Stadt bis auf zwei Festangestellte besteht. Sie können vorerst weiterbeschäftigt werden – auch weil die Kulturwerkstätten weitergeführt werden. Eine Lösung auf lange Sicht sucht der Verein mit seinen Förderern von der Stadtverwaltung und dem Land sowie mit der Kulturstiftung Drosos.

Als soziale Leistung bietet der Art der Stadt von nun an das Vorlesen auf Anfrage an. Ob Kinder oder ältere Menschen – jedem, dem das Lesen schwerfällt, oder der es einfach nur genießt, Vorlesern zuzuhören, kann den Art der Stadt kontaktieren. Der Verein meldet sich zurück, um das Vorlesen zu arrangieren. Sei es am Telefon, per Videochat-Programm oder als aufgenommene Audiodatei.

„Wir haben da eine ganze Menge Möglichkeiten”, erklärt Katharina Vötter. Für die Dienstleistung werde ein Euro pro Minute verlangt, ab 30 Minuten kann ein Vorlesen gebucht werden. Die Hälfte geht an den Sprechenden, die andere an den Verein. „Unsere Vorleser sind ausgebildete Schauspielerinnen und Schauspieler. Sie wissen genau, wie man einen geschriebenen Text zum Leben erweckt”, verspricht Katharina Vötter.

Eine Anfrage zum Vorlesen kann unter Telefon: 03621/402 990 oder per E-Mail an info@artderstadt.de gestellt werden.