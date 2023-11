Von Jena nach Weimar und live in Erfurt: Die Thüringer Kreativzelle von Atlas Bird

Erfurt. Die Leipziger Band Atlas Bird hat ein Video mit Hilfe aus Weimar gedreht. Die beiden Musiker waren viele Jahre in Jena zuhause, in Erfurt treten sie am 11. November auf. Wir haben vorher mit ihnen gesprochen.

Ihr Debütalbum hat Atlas Bird in einem Studio aufgenommen, in dem schon Depeche Mode arbeiteten. Zu Thüringen hat das Duo mehr als nur eine Verbindung, vor allem zu Weimar und Jena – am Samstag spielen sie in Erfurt. Im Interview spricht Bandmitglied Axel Kunz über die Thüringer Kreativzelle rund um die Gruppe und das Kunstverständnis der Band.

Sie haben das Video zu „Onyx“, der ersten Single Ihres Debütalbums, mit der Weimarer Filmproduktionsfirma Nivre gedreht. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Der Kontakt kam über unseren Band-Grafiker Marco De Haunt zustande. Marco spielt bei der schönen Band Orph, die ursprünglich in Weimar zuhause war und schon einige Videos mit Nivre gedreht hat. Wir haben uns das vor Ort angesehen und dafür entschieden.

Thüringen ist Ihnen nicht fremd…

Ich komme zwar aus dem Erzgebirge, habe aber in Jena Politik studiert und insgesamt 15 Jahre in der Stadt gelebt. Martin ist sogar gebürtiger Jenenser und hat früher im „Kassablanca“ gearbeitet. Ich formuliere es mal so: Zusammen mit unserem Band-Grafiker – und für das „Onyx“-Video mit Nivre – ist die Kreativzelle um die Band ziemlich thüringisch geprägt.

Das Cover des Albums „Atlas Bird“ der gleichnamigen Band. Foto: Kick The Flame

Wer hatte die inhaltliche Idee des Videos?

Wir als Band. Wir haben meist eine genaue Vorstellung, was wir optisch umsetzen wollen. Inzwischen schneiden wir viele unserer Videos sogar selbst – außer bei der Kooperation mit Nivre. Das hat etwas mit Geld zu tun, aber wir wollen unsere Ideen auch umgesetzt haben. Wir legen sehr viel Wert auf Ästhetik, dass Albumdesign, Fotos und Videos zusammenpassen und etwas erzählt wird, es einen roten Faden gibt.

Wie haben Sie das bei Ihrem aktuellen Album umgesetzt?

In der gesamten optischen Konzeption, vom Artwork bis zu den Videos. Auch bei Kleinigkeiten: Die Endsequenz des Videos von „Onyx“ ist der Anfang des Videos zur nächsten Single „Kiss away“.

Damit folgen Sie den Traditionen der alten Pop-Schule: Ein Album zu machen statt einzelner Songs zum Streamen, auch Videos gehören zum Gesamtkunstwerk.

Genau: Alles ist ein Gesamtkunstwerk! Marketingtechnisch ist das nicht immer schlau. (lacht) Aber das Lustige ist ja, alle sagen das Album ist tot. Ohne Album bekommt man jedoch weniger Aufmerksamkeit und wird teils auch nicht richtig ernstgenommen. So ein Musikvideo ist natürlich nicht so richtig Instagram tauglich. Aber Youtube spielt immer noch eine große Rolle, auch als Form des Musik-Streamings.

Für das Video haben Sie auch im Gespensterwald an der Ostseeküste gedreht. Wie kam es dazu?

Das haben die Leute von Nivre vorgeschlagen. Wir hatten die Idee, eine Art artifizieller Natur zu verwenden. Der Wald ist dafür perfekt. Einen Tag haben wir in dem wirklich tollen Studio in Weimar gedreht und dann sind wir mehr oder weniger über Nacht an die Ostsee gefahren, um dort zwei Tage zu filmen. Das Wetter war so wie jetzt, mit wahnsinnig viel Wind. Was am Ende im Video gut aussieht, war trotzdem anstrengend, weil der Wind mit nur vier Grad durch die Bäume pfiff. Aber wir wollten ja keine Urlaubsbilder schießen (lacht).

Zu welcher Jahreszeit haben Sie gedreht?

Das war im April, es fühlte sich aber an wie Januar. Der Vorteil war: Es sind nicht so viele Touristen rumgelaufen.

Um was geht es in dem Video?

Wir mögen ja das Abstrakte. Aber ganz einfach ausgedrückt: Die Frau in dem Clip ist ein Wesen, das aus dem Meer steigt, uns kontrolliert und in seinen Bann zieht. Und durch diese Art der Bewegungen eine hypnotische Wirkung erzielt. Die Story ist inspiriert von der Mystery-Serie „The OA“. Wir haben für das Video 30-Sekunden-Choreografien einstudiert. Das war eine schöne Herausforderung.

Es wirkt ein bisschen wie professioneller Avantgarde- oder Ausdruckstanz…

Das ehrt uns. Aber wir haben so etwas vorher noch nie gemacht!

Atlas Bird - "Onyx"

Sie haben in einem anderen Interview gesagt, dass „Onyx“ ein Schlüsselsong für Platte und Band ist. Warum?

Das kommt ein bisschen aus unserer Historie. Wir waren als Band anfangs zu dritt. Unser Bassist hat sich dann für einen anderen Lebensweg entschieden. Erst dachten wir, eine Rock- oder Indie-Band ohne Bass? Das geht nicht! Aber nach einigem Probieren, haben wir gemerkt, diese Limitierung macht uns kreativer. Und „Onyx“ war einer der ersten Songs, den wir zu zweit mit Gitarre und Schlagzeug geschrieben haben und der direkt gezündet hat. Und noch etwas: Er ist anders als die Sachen, die wir vorher gemacht haben.

Inwiefern?

Wir arbeiten jetzt mit Stimmen-Samples und Geräuschen, das kommt vor allem von Martin. Die Songidee ist zudem etwas anspruchsvoller und ungewöhnlicher, nicht so Hit mäßig. Am Ende ist er dann doch die Auftaktsingle geworden. Auch als Zeichen: Wir machen ein bisschen was anderes.

Auf dem Album geht es oft um Verluste und deren Verarbeitung, um menschliche Abgründe, melancholisch-dramatisch vertont…

Das Album hat keine thematische Überschrift oder so. Aber die melancholische Grundstimmung hat sich einfach ergeben. Es geht auch viel um Rollenfindung, um gesellschaftliche Erwartungen und was mache ich damit. Und wir mögen Melancholie: als Mensch und als Musikhörer. Das soll aber keine Resignation bedeuten. Eher: Es ist alles nicht einfach, aber wir bekommen das schon hin.

Das Debütalbum ist inzwischen ein Jahr alt. Wann gibt es neue Musik von Atlas Bird?

Wir schreiben ständig Songs, aber ein Album ist im Moment nicht geplant. Wir veröffentlichen dafür bald eine Coverversion.

Dürfen Sie schon mehr verraten?

Nur so viel: Der Song war ein großer Hit in den Achtzigerjahren… Vielleicht spielen wir den sogar am Samstag in Erfurt.

Kurz erklärt: Die Band und das Album

Die Band: Die beiden Musiker von Atlas Bird leben seit zehn Jahren in Leipzig, haben sich aber in Jena kennengelernt. 2016 gegründet und anfangs ein Trio besteht sie heute aus Martin Schröder-Zabel, 36 Jahre (Gesang, Gitarre) und Axel Kunz, 43 Jahre (Drums, Klavier). Der Sänger kommt aus Jena, der Schlagzeuger hat lange in der Stadt gelebt.

Die beiden Musiker von Atlas Bird leben seit zehn Jahren in Leipzig, haben sich aber in Jena kennengelernt. 2016 gegründet und anfangs ein Trio besteht sie heute aus Martin Schröder-Zabel, 36 Jahre (Gesang, Gitarre) und Axel Kunz, 43 Jahre (Drums, Klavier). Der Sänger kommt aus Jena, der Schlagzeuger hat lange in der Stadt gelebt. Das Album: Das nach der Band benannte Debütalbum von Atlas Bird ist im Oktober 2022 erschienen. Das Duo hat die Platte in den Hamburger „H.O.M.E.“-Studios aufgenommen. Auch Mariah Carey, Eminem, Lauryn Hill oder Depeche Mode standen dort schon vor dem Mikrofon. Produzent des Albums war Franz Plasa, der etwa mit Selig, Echt, Falco, Keimzeit und Udo Lindenberg gearbeitet hat.

Das nach der Band benannte Debütalbum von Atlas Bird ist im Oktober 2022 erschienen. Das Duo hat die Platte in den Hamburger „H.O.M.E.“-Studios aufgenommen. Auch Mariah Carey, Eminem, Lauryn Hill oder Depeche Mode standen dort schon vor dem Mikrofon. Produzent des Albums war Franz Plasa, der etwa mit Selig, Echt, Falco, Keimzeit und Udo Lindenberg gearbeitet hat. Die Inspiration: Viele Einflüsse lesen sich in der Musik von Atlas Bird: die Frühphase von Coldplay, etwas Snow Patrol, eine Prise Radiohead, die pathetische Grandezza von U2 und Muse, das avantgardistische Pop-Verständnis einer Kate Bush, aber auch Fans von jüngeren Bands wie The other Lives oder Lo Moon dürften sich hier wiederfinden.

Viele Einflüsse lesen sich in der Musik von Atlas Bird: die Frühphase von Coldplay, etwas Snow Patrol, eine Prise Radiohead, die pathetische Grandezza von U2 und Muse, das avantgardistische Pop-Verständnis einer Kate Bush, aber auch Fans von jüngeren Bands wie The other Lives oder Lo Moon dürften sich hier wiederfinden. Das Fazit: Es liegt ein dunkles Geheimnis, eine kreative Traurigkeit in der Musik von Atlas Bird, die mit den üblichen Schubladenbeschreibungen nicht so recht zu fassen ist. Die Arrangements wählen oft nicht den einfachen Weg, und doch sind die Songs im besten Sinne eingängig, packen den Hörer mit ihrer melancholischen Grundstimmung und einer raumgreifenden Produktion, die zwischen Bombast und Ruhe vermittelt.

Atlas Bird tritt am Samstag, 11. November, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) beim „Newcomer-Festival“ im Erfurter Bandhaus auf zusammen mit Veri Jumala und Gulvøss.