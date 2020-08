Nordhausen. Das Loh-Orchester eröffnet am 5. und 6. September die Theaterspielzeit in Sondershausen und Nordhausen.

„Vorwiegend heiter“ geht es in Nordhausen in die neue Spielzeit

Beflügelt von den Sommernächten in Heringen eröffnet das Loh-Orchester Sondershausen am 5. September die neue Theaterspielzeit und beginnt seine Konzertsaison mit dem erste Sinfoniekonzert „Vorwiegend heiter“. Zu erleben sein wird dies laut Theater an insgesamt fünf Terminen in Sondershausen und Nordhausen. Gespielt werden Kompositionen der jugendlichen Helden Joseph Martin Kraus, Felix Mendelssohn Bartholdy und Wolfgang Amadeus Mozart.

Mendelssohn zählte erst 14 Jahre, als er seine 10. Streichersinfonie komponierte, ein Übungswerk auf dem Weg zur Meisterschaft, aber schon erstaunlich reif. Kraus, auch „schwedischer Mozart“ genannt, ist musikalisch mehr dem Sturm und Drang verbunden, was aus seiner Sinfonie D-Dur herausklingt. Mozarts A-Dur Sinfonie wiederum, deren Niederschrift der 18-jährige fast ohne Korrekturen gelang, verströmt eine faszinierende Leichtigkeit.

Beim ersten Sinfoniekonzert am 6. September um 20 Uhr wird zudem der alternative Theaterpreis an Andreas West verliehen. Obwohl er im eigentlichen Sinne kein Künstler ist, hat sich der versierte Sprengmeister unter anderem bei der Entschärfung der Bomben, die während der Grabungsarbeiten hinter dem Theater gefunden wurden, verdient gemacht. Mit diesem Preis soll er eine Anerkennung erfahren, die ihm nicht nur aus dem Theaterumfeld entgegengebracht wird, sondern die auch gesamtgesellschaftlich zu verstehen ist.

Da in den Spielstätten die Abstandsregeln beachtet werden, gibt es nur eine eingeschränkte Kapazität. Gemäß des Hygienekonzeptes sind alle Besucher verpflichtet, beim Betreten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Um Ansammlungen zu vermeiden, werden die Publikumsströme gelenkt.

Karten für das 1. Sinfoniekonzert am 5. September, 18 und 20 Uhr im Haus der Kunst, Sondershausen sowie am 6. September, 16, 18 und 20 Uhr im Theater Nordhausen gibt es an der Theaterkasse, im Pressehaus dieser Zeitung und an allen Vorverkaufsstellen.