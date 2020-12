Weihnachtsschrei im Musiktheater – Netzwerk macht für Corona-Hilfen mobil

Die Weimarer Sopranistin Eleonore Marguerre 2015 als „La Traviata“ in Dortmund. Jetzt soll sie diese Partie in Erfurt singen. Derweil kämpft sie im Netzwerk „Krea[k]tiv“ für ihresgleichen.

Normalerweise wäre das wohl unverschämt: ein vier Seiten langer Weihnachtswunschzettel, plus Anhang! In diesem Fall allerdings kriegt da nicht etwa jemand den Hals nicht voll. Im Gegenteil gucken die Autoren seit dem Frühjahr arg in die Röhre und fallen durch sämtliche Raster: Freischaffende im Theater, denen der Zugang zu staatlichen Corona-Hilfsprogrammen bislang verwehrt bleibt.