Weimarer Schauspieler Thomas Thieme erhält Filmpreis fürs Lebenswerk

Der Weimarer Theater- und Filmschauspieler Thomas Thieme erhält am 18. Februar in Berlin den Askania Award für sein Lebenswerk. Das bestätigte ein Sprecher der Askania AG, die jedes Jahr in der Eröffnungswoche der Berlinale Persönlichkeiten der Filmbranche ehrt und damit zugleich an die eigene Filmtradition erinnert. Die Preisträger erhalten eine wertvolle Askania-Uhr nach eigener Wahl.

Meisterwerke wie „Der Blaue Engel“ mit Marlene Dietrich, „Quax, der Bruchpilot“ mit Heinz Rühmann oder die „Berliner Ballade“ mit Gert Fröbe wurden mit Askania-Filmkameras gedreht. Auch Regisseure wie Wim Wenders und Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff nutzten Askania-Technik.

Thomas Thieme wird für seine darstellerische Vielfalt und Charakterstärke ausgezeichnet. Gegenwärtig ist er wieder als Berliner Polizeipräsident in der dritten TV-Staffel von „Babylon Berlin“ zu sehen (zunächst auf Sky, ab Herbst im Ersten). In der mit Spannung erwarteten Verfilmung von Juli Zehs Roman „Unterleuten“ spielt Thieme die Hauptrolle, einen nach der Wende in Bedrängnis geratenen ehemaligen LPG-Vorsitzenden, der sich zum Unternehmer aufschwingt. Der ZDF-Dreiteiler „Unterleuten – das zerrissene Dorf“ wird vom 9. bis 11. März, jeweils 20.15 Uhr, ausgestrahlt. Regie führt Matti Geschonneck, weitere prominente Darsteller sind Hermann Beyer, Dagmar Manzel, Jörg Schüttauf und Charly Hübner.

Auch unter den Askania-Preisträgern befindet sich Thieme in bester Gesellschaft. Seit 2008 empfingen die Ehrung unter anderen die Schauspieler Hannelore Elsner, Armin Mueller-Stahl, Fritz Wepper und Henry Hübchen. Der Thüringer Skispringer Jens Weißflog wurde 2019 mit dem Askania Sport Award geehrt.