Alle Jahre wieder: Am 7. Mai 2020 startet das Weimarer Spiegelzelt in die neue Saison. Im Außenbereich – hier ein Foto aus dem Vorjahr – entsteht dann ein Biergarten mit Streetfood-Gastronomie.

Weimar. Mit 38 Künstlern an 42 Abenden geht das Weimarer Spiegelzelt im Frühsommer 2020 in seine 17. Auflage.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer Spiegelzelt 2020: Ticketverkauf gestartet

Am heutigen Freitagmorgen stellte Intendant Martin Kranz das „Programm voller Liebe“ – so das Motto – vor, das sieben Wochen lang vom 7. Mai bis 21. Juni reicht. Dabei warten „alte Bekannte“ wie Gustav Peter Wöhler, Götz Alsmann und Sissi Perlinger mit neuen Produktionen auf; 13 Künstler feiern indes ihr Spiegelzelt-Debüt. Dazu zählen Sky du Mont, Mayito Rivera & Sons of Cuba, der Entertainer und TV-Moderator Jörg Knör sowie Django Asül.

Zeitgleich mit der Pressekonferenz startete auch schon der Vorverkauf. Kranz rechnet mit insgesamt 20.000 Besuchern; knapp 60 Prozent kämen von außerhalb Thüringens, sagte er. Erfahrungsgemäß verläuft das Ticketing rasant. Voriges Jahr stürzte am ersten Verkaufstag sogar der Server ab. Immerhin haben sich die Chancen, Tickets zu ergattern, erhöht, weil die Platzkapazität im historischen Zelt, das auf dem Weimarer Beethovenplatz errichtet wird, sich um elf Prozent auf 560 erhöht.

Tickets und Infos in allen Pressehäusern der Mediengruppe Thüringen, unter Telefon 0361/2275227 oder online: www.ticketshop-thueringen.de und www.koestritzer-spiegelzelt.de

Die Spiegelzelt-Termine für 2020

Donnerstag, 07. Mai, 20:00, Mayito Rivera & Sons of Cuba – Inventate Una Historia

Freitag, 08. Mai, 20:00, Sissi Perlinger – Ich bleib dann mal jung!

Samstag, 09. Mai, 20:00, Rolf Miller – Obacht Miller – Se return of s e normal one

Sonntag, 10. Mai, 20:00, Katharine Mehrling – Vive la Vie

Montag, 11. Mai, 20:00, Bernhard Hoëcker – Morgen war gestern alles besser

Dienstag, 12. Mai, 20:00, Tim Fischer – Zeitlos - 30 Jahre

Mittwoch, 13. Mai, 20:00, Horst Schroth – Schlusskurve – mit dem Besten aus 40 Jahren

Donnerstag, 14. Mai, 20:00, Jasmin Tabatabai & David Klein Quartett – Neues Album – Release-Konzert

Freitag, 15. Mai, 20:00, Horst Evers – Früher war ich älter

Samstag, 16. Mai, 20:00, Hitch und ich – Jens Wawrczeck liest „Die Vögel“

Sonntag, 17. Mai, 20:00, Jörg Knör – Die Jahr-100-Show

Montag, 18. Mai, 20:00, Hans-Joachim Heist – „Noch’n Gedicht“, der große Heinz-Erhardt-Abend

Dienstag, 19. Mai, 20:00, Lisa Fitz – Spiegelzelt Special

Mittwoch, 20. Mai, 20:00, Flor de Toloache – Indestructible

Donnerstag, 21. Mai, 20:00, Wenzel & Band – Lebensreise

Samstag, 23. Mai, 20:00, Anna Mateur & The Beuys – Kaoshüter

Sonntag, 24. Mai, 20:00, Anna Mateur & The Beuys – Kaoshüter

Montag, 25. Mai, 20:00, Gerd Dudenhöffer – DOD – Das Leben ist das Ende

Dienstag, 26. Mai, 20:00, Maybebop – Spiegelzelt Spezial: Maybebop singt

Mittwoch, 27. Mai, 20:00, Maybebop – Spiegelzelt Spezial: Maybebop singt

Donnerstag, 28. Mai, 20:00, Jan Plewka – Jan Plewka singt Ton Steine Scherben und Rio Reiser ΙΙ

Freitag, 29. Mai, 20:00, Edson Cordeiro & das Babylon Orchester Berlin – Schöner Gigolo - Stummfilm-Konzert

Samstag, 30. Mai, 20:00, Salut Salon – Vorpremiere: Die Magie der Träume

Sonntag, 31. Mai, 20:00, Salut Salon – Vorpremiere: Die Magie der Träume

Dienstag, 02. Juni, 20:00, Klazz Brothers & Cuba Percussion – Beethoven meets Cuba

Mittwoch, 03. Juni, 20:00, die feisten – junggesellenabschied

Donnerstag, 04. Juni, 20:00, Gustav Peter Wöhler Band – Love is the drug

Freitag, 05. Juni, 20:00, Pe Werner – Seligkeit. Die Musikrevue

Samstag, 06. Juni, 20:00, Denis Wittberg & seine Schellack-Solisten – Ich küsse Ihre Hand Madame

Sonntag, 07. Juni, 20:00, Martin Zingsheim – Aber bitte mit ohne

Montag, 08. Juni, 20:00, Dave Davis – Genial verrückt! – Nichts reimt sich auf Mensch

Dienstag, 09. Juni, 20:00, Alfons – Le Best Of

Mittwoch, 10. Juni, 20:00, Christine Prayon – Abschiedstour

Donnerstag, 11. Juni, 20:00, ONAIR – Spiegelzelt Spezial

Samstag, 13. Juni, 20:00, Die Seilschaft – Gerhard Gundermanns Band auf Tour

Sonntag, 14. Juni, 20:00, Django Asül – Offenes Visier

Montag, 15. Juni, 20:00, Sky du Mont & Sjaella – Über Liebe

Mittwoch, 17. Juni, 20:00, Götz Alsmann – L · I · E · B · E

Donnerstag, 18. Juni, 20:00, Götz Alsmann – L · I · E · B · E

Freitag, 19. Juni, 20:00, Gogol & Mäx – Concerto Humoroso

Samstag, 20. Juni, 20:00, Thomas Quasthoff – Jazz Sonderkonzert

Sonntag, 21. Juni, 20:00, Quadro Nuevo – Wunder Welt Musik