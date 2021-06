Weimars Nietzsche-Nachlass soll Weltdokumentenerbe werden

Weimar. Das Goethe- und Schiller-Archiv, das die Nachlässe hütet, wird jetzt 125 Jahre alt.

Der Nietzsche-Nachlass soll wie der Nachlass Goethes 2001 in das Unesco-Weltdokumentenerbe „Memory of the World“ aufgenommen werden. Diese Absicht der Klassik Stiftung Weimar verriet Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz am Freitagabend beim Empfang zum 125. Geburtstag des Goethe- und Schiller-Archivs.

Die Stiftung nutzte den Anlass in Anwesenheit von zahlreichen Freunden und Mitarbeitern, um die Verabschiedung von Archivdirektor Bernhard Fischer in würdigem Rahmen nachzuholen.