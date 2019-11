Weimars Spiegelzelt feiert die Liebe

Ein Fest der Liebe feiert Intendant Martin Kranz mit der 17. Auflage des Weimarer Spiegelzelts im Frühsommer 2020. Zumindest geben einige der großen Kleinkünstler sich leidenschaftlich dem immergrünen Thema hin, zum Beispiel der Musik-Filou Götz Alsmann mit der Vorpremiere seines neuen Programms, Sky du Mont in charmanter Begleitung des Vokalsextetts Sjaella oder Gustav Peter Wöhler mit der Erkenntnis „Love is the Drug“. Daneben hat Kranz an 42 Abenden zwischen dem 7. Mai und 21. Juni auch relativ viel Kabarett auf der Bühne, etwa von Django Asül oder Rolf Miller. Der Vorverkauf für die gut 20.000 Tickets ist am Freitag gestartet.

Viele alte Bekannte, aber Neuaufgüsse sind verboten Der Musiker und Moderator Götz Alsmann – hier 2017 in der Kulisse seiner Fernsehshow beim WDR – singt in Weimar Lieder der Liebe, als Vorpremiere zu seinem neuen Bühnenprogramm „L.I.E.B.E.“. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa Impresario Kranz legt Wert auf die familiäre Atmosphäre und begrüßt daher viele alte Bekannte auf der Bühne im Zelt. Sissi Perlinger, Tim Fischer, Hans-Joachim Heist und der Jazzer Thomas Quasthoff zählen dazu, doch gilt auch für sie das Verdikt, keine Neuaufgüsse der Vorjahre zu bescheren. Darüber hinaus stehen 13 Spiegelzelt-Debüts bevor, etwa von Mayito Rivera & Sons of Cuba, dem aus TV-Rateshows bekannten Comedian Bernhard Hoecker und dem Komiker und TV-Moderator Jörg Knör. Jasmin Tabatabai und das David Klein Quartett gastieren mit einem Release-Konzert ihrer neuen CD und Salut Salon mit der Vorpremiere von „Die Magie der Träume“. Breit ist das musikalische Spektrum unter den Unterhaltungsshows. Anna Mateur oder Maybebop gehören schon fast zum Zelt-Inventar. Edson Cordeiro & das Babylon Orchester Berlin bringen ein Stummfilmkonzert mit Liedern der Roaring Twenties, das Quadro Nuevo will das Publikum mit tanzbar melancholischen Rhythmen tangieren, und Klazz Brothers & Cuba Percussion lassen Beethoven mit karibischer Lebenslust kollidieren. Ostalgiker kommen sicherlich bei Gundermanns Seilschaft – wenngleich ohne Gundermann – oder bei Wenzel & Band auf ihre Kosten. Unterhaltung, die auch politisch sein soll Sissi Perlinger Entertainerin, Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Autorin. Foto: www.steffen-jaenicke.de Ein Akzent beim Kabarett ist dem Veranstalter wichtig. Eingedenk der „Ereignisse vom 27. Oktober“ gibt Kranz sich ganz staatsbürgerlich und betont: „Es geht darum, sich zu unterhalten, sich in die Augen zu schauen und politisch zu sein.“ Inspiriert von Rolf Miller, Martin Zingsheim, Alfons oder Jan Plewkas „Ton Steine Scherben“-Revival. Literarisches bringen Synchronsprecher Jens Wawrczeck mit einer Lesung aus Daphne du Mauriers „Die Vögel“, begleitet von sphärisch-magischen Sounds eines Theremins, oder der gezähmte „Heute-Show“-Springteufel Hans-Joachim Heist mit einem Heinz-Erhardt-Programm. Nach zehn Jahren im historischen, 500 Plätze fassenden Spiegelzelt, das laut Kranz noch einige Elemente aus Gründertagen anno 1885 in Antwerpen besitzt, nimmt der Impresario nur moderate Änderungen vor. Am auffälligsten wird sein, dass die Gastronomie im wesentlichen in einen angeschlossenen Biergarten auf dem Beethovenplatz wandert und dort Getränke und Streetfood serviert, während die Tischkapazitäten im Zelt deutlich schrumpfen und auf die Logenplätze konzentriert werden. Dank der neuen Bestuhlung weitet das Ticketangebot sich um elf Prozent auf 560 Plätze pro Abend. Entsprechend dürfte sich der Umsatz des privatwirtschaftlich organisierten Festivals vergrößern. Und was ist mit Nachhaltigkeit? Großen Wert legt Martin Kranz nach eigenen Worten auf Nachhaltigkeit. Eine Klimaanlage im Zelt wäre unter Klima-Aspekten aus seiner Sicht „ökologischer Wahnsinn“; stattdessen arbeitet an heißen Tagen das Ventilatoren-Geschwader im Zelt mit Öko-Strom. Auf Strohhalme müssen Cocktail-Schlürfer selbstverständlich verzichten, doch kommt vermutlich das Catering vorerst nicht ohne Einweggeschirr aus. An diesem Defizit will man noch arbeiten, während die gebührliche Rasenpflege nach dem 21. Juni fest eingeplant ist. Tickets und Infos in allen Pressehäusern der Mediengruppe Thüringen, unter Telefon 0361/2275227 oder online: www.ticketshop-thueringen.de und www.koestritzer-spiegelzelt.de