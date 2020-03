Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenn eine ganze Stadt blind wird

Was können wir tun? Die Frage stellten wir erstmals zum Wochenende. Wollen wir uns jetzt über das Netz verabreden – und uns gegenseitig künstlerische Herausforderungen stellen, wie es die Autorin und Dramaturgin Peggy Mädler in ihrem Beitrag in der Samstagsausgabe angeregt hat.

Hier eine Reaktion von Jonas Zipf. Er schreibt: „Plötzlich wird einer blind. Erst einer, dann zwei, dann vier, dann sechzehn. Bald sind es viele. Schnell eine kritische Masse. Medizin und Verwaltung geraten an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Grundversorgung bricht zusammen. Irgendwann kann die öffentliche Sicherheit nicht mehr aufrecht erhalten werden. Banden marodieren und plündern. Es zählt nurmehr das Recht des Stärkeren. Solange, wie eine Epidemie eben dauert.

Eine ganze Stadt wird blind: José Saramagos Roman „Stadt der Blinden“ ist eine eindrückliche metaphorische Beschreibung einer Pandemie und ihrer möglichen, dystopischen Folgen, eine Parabel auf die Brüchigkeit der dünnen Schicht unserer Zivilisation. Und das Buch der Stunde: Die Zeit, die wir in den kommenden Tagen und Wochen haben, sollten wir nutzen, um es zu lesen, wieder zu lesen und uns daran zu freuen, dass es bis jetzt in unserer Gesellschaft ganz anders zugeht.

Die klare Mehrheit um mich herum erlebe ich als besonnen und solidarisch. Ich erlebe viel Verständnis und Rationalität. In Bevölkerung, Verwaltung und in unseren Reihen, den Reihen der Kunst- und Kulturschaffenden. Wer gibt schon gerne etwas auf, das er sonst mit so großer Leidenschaft betreibt?

Ich bin sicher: Diese unsere Gesellschaft wird im Gegensatz zu der in José Saramagos ,Stadt der Blinden’ die anstehende Probe bestehen.“

Jonas Zipf ist Werkleiter von JenaKultur und damit Kulturverantwortlicher der Stadt Jena.