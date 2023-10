Wenn Kulturgut verschwindet – Besondere Kriminalfälle aus Thüringen

Die aus dem 18. Jahrhundert stammende Kanzel-, oder Predigtuhr wurde 2021 aus dem Alten Spital in Arnstadt gestohlen. Sie ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Der Diebstahl ist einer der Kriminalfälle, die in der Datenbank "NNSachkunst" des Bundeskriminalamtes gelistet sind.

Erfurt. Der Fall der aus Schloss Friedenstein in Gotha vor Jahrzehnten gestohlenen und vor wenigen Jahren wieder aufgetauchten Gemälde war eine Sensation. Kunstkrimifälle beschäftigen die Thüringer Polizei aber auch so immer mal wieder.

Heike Hansemann ist immer noch erschüttert. „Das hat uns schockiert“, sagt die Vereinsvorsitzende des Kuratoriums St. Georg über einen Diebstahl, der sie auch zwei Jahre später sehr beschäftigt. Ausgerechnet am Tag des offenen Denkmals 2021 stahlen Unbekannte die historische Kanzeluhr aus dem Kirchsaal des Alten Spitals in Arnstadt, für dessen Erhalt und Nutzung sich der Verein einsetzt. „Wir sind ein ehrenamtlicher Verein, betreuen dieses große Projekt und versuchen, Leuten die Geschichte näher zu bringen – das hat uns sehr getroffen, dass jemand diesen Tag nutzt, um die Predigtuhr zu stehlen“, so Hansemann. Die Polizei bezifferte den materiellen Wert der Uhr auf etwa 1000 Euro, „wobei der ideelle Wert nicht näher beziffert werden konnte“, hieß es damals.

Predigtuhr, Gemälde und Heiligenfigur in BKA-Datenbank

Der Diebstahl der Kanzel- oder Predigtuhr – eine Art Sanduhr, die die Dauer der Predigt vorgibt – ist ein Fall aus Thüringen, der es in die Datenbank „NNSachkunst“ des Bundeskriminalamtes (BKA) „geschafft“ hat. „Hier werden gestohlene, gefälschte und unter ungeklärten Umständen angebotene Kunstgegenstände und Kulturgüter erfasst“, so Judith Schnuphase, Sprecherin des hiesigen Landeskriminalamtes (LKA). Aktuell seien dort 14 Vorgänge aus Thüringen der vergangenen fünf Jahre gelistet. Neben der Kanzeluhr aus Arnstadt ist in der BKA-Datenbank etwa auch ein aus einer Wohnung im Bereich der Landespolizeiinspektion Gera entwendetes Gemälde mit Wert im mittleren fünfstelligen Bereich erfasst. Auch eine aus einer Kirche in Mühlhausen gestohlene Heiligenfigur oder der Diebstahl einer antiken Kutschenuhr aus dem Bereich Nordhausen sind dort zu finden.

In der Polizeilichen Kriminalstatistik für Thüringen sind ebenfalls Diebstähle von Antiquitäten, Kunst- und sakralen Gegenständen gelistet. 95 solcher Fälle sind seit 2018 erfasst, wie aus einer LKA-Übersicht hervorgeht. Die durchschnittliche Aufklärungsquote lag bei 37 Prozent. Die Fallzahl ist dabei über die Jahre zurückgegangen: 28 Fälle waren 2018 eingetragen, 2022 nur noch 13. Da die Ermittlungen sich teils über Jahre streckten, sind aber statistische Verschiebungen möglich, wie das LKA mitteilt.

Und: Bei dem in dieser Statistik erfassten Diebesgut handelt es sich nicht zwangsläufig um wertvollste Güter: „So kann ein alter bemalter Schreibtisch aus dem Kinderzimmer als antiker Gegenstand erfasst sein, genauso wie die ,Mona Lisa‘ von da Vinci“, so Schnuphase.

Ein eigenständiges Schwerpunktdezernat zu Kunstdelikten gibt es beim LKA nicht – diese Delikte machen nur einen sehr kleinen Anteil aus. So finden sich in der Thüringer Kriminalstatistik für das vergangene Jahr 33.414 Fälle von Diebstahl insgesamt – aber in eben nur 13 davon ging es um Kulturgüter oder Antiquitäten. Das LKA unterstützt allerdings die jeweiligen Kriminalpolizeiinspektionen, vermittelt Kunstexperten und recherchiert in weltweiten Datenbanken für Kunstgegenstände.

Immerhin war Thüringen Treffpunkt für Fachleute in Sachen Kunstkriminalität: Das BKA hatte Mitte September in Gotha Kunstfahndungstage organisiert, bei denen sich Experten etwa zu rechtlichen Fragen bei Kunstdiebstählen und Fälschungen austauschten. Die Arbeit von BKA und LKA in diesem Bereich sei „von immenser Bedeutung für die Bewahrung von Kunst und Kultur in unserem Land“, hatte Kulturstaatssekretärin Tina Beer während der Tagung erklärt. Gotha sei zudem ein passender Tagungsort gewesen, so Beer: Dort waren aus Schloss Friedenstein 1979 fünf wertvolle Gemälde gestohlen worden. Der Diebstahl gilt als einer der spektakulärsten der DDR-Geschichte. 2020 kamen die Bilder nach zunächst geheimen Verhandlungen nach Gotha zurück.

Von der Arnstädter Kanzeluhr fehlt derweil laut Hansemann bis heute jede Spur. Das aus dem 18. Jahrhundert stammende Stück anderweitig zu ersetzen, sei schwierig. „Wir recherchieren bei Auktionshäusern und Kleinanzeigen, aber bislang ist mir dort noch nichts untergekommen“, sagt er. Es gebe aber Überlegungen, eine beschädigte Uhr aus einer anderen Kirche als Dauerleihgabe zu übernehmen. „Wir hoffen aber noch auf Hinweise zur gestohlenen Uhr.“

