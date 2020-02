Wie Apolda Bestandteil der Straße der Musik wurde

Nicht nur aus Liebe zur Musik, sondern auch zur Ausweisung besonderer Orte von touristischem Interesse hat sich vor gut zehn Jahren der Verein Straße der Musik gegründet. Ziel der Initiatoren um den Vorsitzenden Daniel Schad ist auch die weltweite Verbreitung des kulturell-musikalischen Erbes von Mitteldeutschland. Durch eine bereits Jahre zurückliegende Begegnung des Vereinschefs mit Margarete Schilling, die das Glockengießerei-Erbe Apoldas verwaltet, ist nun auch die Glockenstadt mit gleich mehreren Stationen Bestandteil der Straße der Musik geworden.

Seit kurzem sind nun alle Tafeln in Apolda mit dem farbigen Logo und der Aufschrift „Straße der Musik“ angebracht, deren Finanzierung Margarete Schilling übernahm. Nach aktuellem Stand gibt es 36 weitere Orte, an denen diese Tafeln angebracht sind. Sie markieren etwa Gebäude, an denen Komponisten, Instrumentenbauer und bekannte Musiker geboren wurden oder gewirkt haben. Außerdem sind Museen erfasst oder auch Orte, an denen sich Musikinstrumente befinden – etwa Orgeln oder Carillons.

Vier prominente Orte in Apolda mit Tafel „Straße der Musik“ versehen

Aufgenommen sind nun die Villa Schilling in der Auenstraße mit Sonnenuhrportal und Park, das Gebäude der ehemaligen Glockengießerei Franz Schilling und Söhne an der Bernhardstraße, das Stadthaus mit Glockenspiel und das Glockenstadtmuseum. Darüber hinaus verbergen sich hinter den Stationen 24 und 38 auf der Straße der Musik weitere Kulturgüter aus Apolda – diese stehen für die Carillons im Bartholomäusturm in Erfurt und dem Roten Turm in Halle. Letzteres ist mit insgesamt 81 Glocken das größte Carillon Europas. Weltweit stammen mehr als 40 Carillons aus den Hallen der Glockengießereifamilie Schilling.

Dass Kulturliebhaber nun aber über eine weitere Art und Weise auf Apolda aufmerksam gemacht werden, ist eher eine Folge des Zufalls. Zum 5. Weltglockengeläut auf dem Festgelände der Landesgartenschau 2017 in Apolda wurden seinerzeit verschiedene Apoldaer Glocken aus aller Welt vorgestellt. Unter dieser befand sich auch die Missionsglocke, die Franz Schilling und Söhne 1908 nach Kotagiri in Indien lieferte. Im Rahmenprogramm spielte Daniel Schad ein Violin-Solo. Es war seine Großmutter, die als Missionarsfrau einst die Glocke für Kotagiri bestellt hatte. Da sich Margarete Schilling als Ehrengast auf der Tribüne befand, kam der persönliche Kontakt zustande.

Für andere Orte steht eine Kartierung durch die Tafeln hingegen noch aus. Nach Recherchen des Vereins sind mittlerweile mehr als 1500 Komponisten und zahlreiche Instrumentenbauer an mehr als 400 Orten in Mitteldeutschland bekannt.