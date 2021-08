Zum Tod von Charlie Watts: Eine Würdigung in zehn Songs

Erfurt. Der Rolling-Stones-Schlagzeuger war einer der prägenden Musiker seiner Generation. Wir zeigen warum.

Charlie Watts ist tot. Der Schlagzeuger der Rolling Stones starb am Dienstag in einem Londoner Krankenhaus, er wurde 80 Jahre alt. Wir erinnern an zehn denkwürdige Songs, die der Drummer mit seinem Spiel prägte.

1. „Get off of my Cloud“ (1965)

Bereits im Intro setzt Watts auf Variation statt Wiederholung. In der Strophe reichert er den 4/4-Takt mit einem noch schnelleren Roll an, der den Backbeat nicht langweilig werden lässt und dem Song mit diesem Groove erst den richtigen Schub gibt.

Get off of my Cloud

2. „19th nervous Breakdown” (1966)

Den Song prägt Charlie Watts mit einem Schlagzeugspiel, das im Mix fast verschwindet, ohne den der Song aber nicht funktionieren würde und seine Jazzwurzeln offenbart.

19th nervous Breakdown

3. „Under my Thumb” (1966)

Der Song ist ein Lehrstück in Sachen Demut. Watts Spiel drängt sich wie so oft nicht auf, dominiert – neben dem Bass – aber den gesamten Song. Der Star bleibt der Sänger. Ein Gentlemen-Drummer wie er im Buche steht.

Under my thumb

4. „Stray Cat Blues” (1968)

Ein straighter Blues-Takt mit ein paar eingestreuten prägnanten Fills tragen den Song vom „Let it Bleed“-Album durch die wabernde Stimmung. Hier dürfte Watts seine Erfahrungen in Alexis Korners Blues Incorporated genutzt haben. Man hört die Katze quasi um die Mülltonnen schleichen.

Stray Cat Blues

5. „Paint it Black” (1966)

Natürlich ist die Sitar das Markenzeichen des Songs. Das Schlagwerk von Charlie Watts ergänzt die orientalisch angehauchte Stimmung des Songs perfekt und wechselt im Refrain mühelos in den Rockmodus.

Paint it Black

6. „Sympathy for the Devil“ (1968)

Der im Jazz geschulte Watts konnte Rock und Blues, aber auch Bossa Nova, wie einer der berühmtesten Songs der Rolling Stones eindrucksvoll zeigt.

Sympathy for the Devil

7. „Flip the Switch” (1997)

Der Eröffnungssong von „Bridges to Babylon“ beginnt mit einem typischen Charlie-Watts-Shuffle, es ist ein Trademark des Musikers.

Flip the Switch

8. „Undercover of the Night“ (1983)

Vielleicht nicht der gelungenste Song im Stones-Katalog, die Achtzigerjahre lassen grüßen. Aber auf Charlie Watts war wie immer Verlass. Das druckvolle Spiel und der für die Band ungewöhnlich geschlagene Beat retten hier vieles. Die Gewehrsalven imitierenden Taktschläge erinnern an die Strophe von „Get off of my Cloud”.

Undercover of the Night

9. „Love is strong” (1994)

Die erste Single von “Voodoo Lounge“ mäandert durch die Straßen New Yorks, Watts spielt nur eine Art verschleppten Beat, der immer scheinbar hinter dem Takt hängt, aber präzise wie ein Uhrwerk tickt. Ein gelungener Trick, den er schon auf „Sway“ anwendete. Auch hier: Watts beginnt mit einem ultrakurzen markanten Intro den Song.

Love is strong

10. „Gimme shelter” (1969)

Im Prolog des Songs warten alle Instrumente ungeduldig, dass der musikalische Sturm endlich losbricht. Auch Watts‘ Schlagzeug vollführt vorwitzige Schläge, im gesamten Song erinnert er mit seinem Gefühl für Rhythmus und Takt an Ringo Starr. Als es dann endlich losgeht, treibt Watts den Song voran und hält ihn gleichermaßen zusammen.