Zwischen Hit und Geheimtipp: 12 Songs aus 2023

Erfurt Mit einer Thüringer Band und einer Ode an Weimar: Wir blicken wieder auf zwölf Lieder aus dem zu Ende gehenden Jahr. Wie immer streng subjektiv – zum Erinnern und Entdecken, mit Videos und erweiterter Playlist.

Osaka Rising – „Neon Lighthouse“

Bon Jovi müssen die Ohren klingeln, jedes Mal, wenn dieser Song gespielt wird. Doch bei aller Chuzpe beim Thema Adaption zeigt die Erfurter Band Osaka Rising mit dem Lied, wie sie im Songwriting gereift ist. Eine gelungene Verbindung ihres Deep-Purple-Orgelsounds und 80er-Referenz. Klebt sich garantiert im Gehörgang fest. Und, wie gewohnt, garantiert ohne Gitarren.

Osaka Rising - "Neon Lighthouse"

„Portugal. The Man“ featuring Edgar Winter and With War – „Champ”

Die Band aus Portland, Oregon, hat das Stück „Dying to Live“ aus dem Jahr 1971 von Blues-Barde Edgar Winter (Bruder von Johnny Winter) in ihren Song „Champ“ so gelungen integriert, dass das Sample als solches gar nicht auffällt. Ein hypnotischer Track, der Tanz-Moves regelrecht herausfordert – bis am Ende die befreundete Band With War mit einem Sprengsel aus Noise-/Jazz-Rock einen Kontrapunkt setzt.

Peter Fox featuring Adriano Celentano – „Toscana Fanboys”

15 Jahre nach „Stadtaffe“ veröffentlichte Peter Fox 2023 endlich das Nachfolge-Album. Nach dem Mega-Erfolg des Debüts konnte „Love Songs“ eigentlich nur enttäuschen. Klar, das ist Jammern auf hohem Niveau. Dieser Song sticht allerdings heraus: Für das Duett reaktivierte Fox das italienische Kulturgut Adriana Celentano, quasi der Oberaffe (Film: „Gib dem Affen Zucker“), und disst herrlich entspannt als hip geltende Urlaubsorte.

Lana del Rey – „A&W”

Während Taylor Swift die Nachrichten mit immer neuen Rekorden und Liebesgerüchten dominiert, überzeugt und überrascht Lana del Rey weiter künstlerisch. Das Album „Did you know there’s a Tunnel under Ocean Boulevard“ gehört zu ihren Besten. Darauf findet sich das elegische „A&W“. Der Song vollbringt das Kunststück, von der Ballade zum Trap-Rap zu wechseln.

Sufjan Stevens – „There‘s a World”

Die Auswahl fällt schwer, sind doch alle Songs vom aktuellen Album „Javellin“ wieder einmal auf ihre fragil-emotionale Art gelungen. Die Platte ist eine Trauerbewältigung, wie man im Nachhinein erfahren hat: Stevens hatte seinen Partner verloren. Und mit „There’s a World“ ist ihm ein berückendes Neil-Young-Cover, nein, vielmehr eine eigenständige Version gelungen. Aus Dunkelheit kann Schönheit erwachsen.

Dina Ögon – „Det läcker“

Die schwedische Band kreiert ihre Songs zwischen Gitarrensounds von Andy Summers (The Police), der Softpower von Sade und skandinavischem Melodiegefühl. Mit „Det läcker“ gelingt ihnen ein beschwingtes Stück schwebender zuckerwatteweicher Soul-Pop.

PJ Harvey – „I inside the old I dying”

Düster, verwunschen, naturverbunden klang PJ Harvey in 2023, den Titelsong ihres Albums sang sie sogar im Dialekt ihrer Heimatregion um die englische Grafschaft Dorset ein. Einmal eingetaucht, kann man kann sich dieser Welt zwischen den Welten nur schwer entziehen.

Philip Selway – „Check for Signs of Life”

Man hört den Einfluss, die Kraft der Ideen, die Schlagzeuger Philip Selway bei seiner Hauptband Radiohead beigetragen hat. „Check for Signs of Life“ ist ein filmmusikalisches Stück Kammerpop mit herzrührenden Melodiebögen und Ausflügen zum Orchester-Bombast.

Playlist: 50 Songs aus 2023

Screenshot Spotify-Playlist. Foto: Spotify

Hören Sie unsere erweiterte Auswahl mit 50 Songs aus dem Jahr 2023 auf Spotify.

OMD – „Bauhaus Staircase”

Man muss die Band Orchestral Manoeuvres in the Dark, kurz OMD, nicht mögen. Aber als Thüringer kam man in 2023 an ihrer Bauhaus-Hymne nicht vorbei. Zu Kuss-Szenen auf der Treppe sowie einem zeitgemäßen und knackig-elektronischen Arrangement träumte sich das Duo unter Weimars Himmel, huldigte der freien Kunst und mahnte der Geschichtsvergessenheit.

La Force – „October”

Die Kunst, Saxophon-Klänge so einzusetzen, dass sie einen nicht Tina-Turner-mäßig anspringen, sondern als Rhythmusinstrumente wirken, beherrscht Ariel Engle alias La Force. Auf ihrem zweiten Album „XO Skeleton” kann man sich davon überzeugen, vor allem bei „October“. Ein Song über, genau, den Herbst und den Zyklus des Lebens.

The Beatles – „Now and Then”

Dieser anfangs unscheinbar wirkende Song hatte einen spektakulären Nachrichtenwert: Der letzte Beatles-Song (der ja genau genommen eine Demo-Aufnahme John Lennons ist). Doch das Lied erwischt einen mit seiner melancholischen Stimmung und seiner versöhnlichen wie endgültigen Botschaft. Wer hier keine Träne verdrücken musste, sollte sein Herz auf Empathiefähigkeit untersuchen lassen.

The Beatles - "Now and Then"

Billy Bragg and Michael Stipe – „My youngest Son came home today”

Diese anrührende Cover-Version ist bereits 32 Jahre alt, Billy Bragg hat sie für seine Werkschau „The roaring Forty“ aber erstmals 2023 veröffentlicht. Bragg und R.E.M.-Sänger Michael Stipe kennen sich und nahmen den Song in Athens, der Heimat der Alternative-Band, auf. Der Song entstand wegen vor dem Hintergrund des Nordirland-Konflikts – das Original stammt von Eric Bogle. Das Leid der Eltern ist mit Blick auf die Konflikte dieser Tage leider immer noch aktuell. Die Heimkehr ist keine glückliche – der Sohn liegt im Sarg.

