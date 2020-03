Zwölf Jubilare im Kunsthaus Müller in Wurzbach zu sehen

Alle fünf Jahre stöbert die Galeristin Bärbel Müller aus dem gleichnamigen Kunsthaus in Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) in den eigenen Beständen nach besonderen Arbeiten von galeriebekannten Künstlern. In diesem Jahr präsentiert sie in ihrer aktuellen Ausstellung bis 31. Mai zwölf lebende oder bereits verstorbene Grafiker unterschiedlicher Generationen, die in diesem Jahr ein Jubiläum haben – mit dem Ziel, den kunstinteressierten Besuchern die Vielseitigkeit und die Möglichkeiten des Steindrucks aufzuzeigen.

So reihen sich verschiedene Ausdrucksformen, Themen und Techniken aneinander und die Handschriften von immerhin vier Steindruckern, wobei der Großteil der Arbeiten tatsächlich aus der Werkstatt ihres Mannes Christian (77) stammt. Auswahl und Anordnung der Arbeiten trifft die Galeristin aus dem Bauch heraus. Kunst muss gefallen, so ihr Credo. Und deswegen sieht sich, wer in die Wurzbacher Ausstellung kommt, auch den Lieblingsarbeiten der Galeristin gegenüber.

Der Älteste unter den ausgestellten Künstlern ist Ernst Barlach, Bildhauer, Schriftsteller, Grafiker und Zeichner zwischen Realismus und Expressionismus, 1870 in Wedel geboren und 1938 in Rostock verstorben. Er ist mit drei Arbeiten vertreten, allesamt einfarbige Drucke, die auf den ersten Blick wie Kohlezeichnungen wirken. Seine Menschenbilder waren immer die der einfachen, stillen, leidenden und bescheidenen Figuren, die durch ihre Verletzlichkeit und Trauer zeitübergreifend mit dem Betrachter in den Dialog treten.

Arbeit von Ernst Barlach (1870-1938): "Totenhügel" von 1924 Foto: Ulrike Kern

Dem gegenüber steht als jüngster, überaus erfrischender und farbenfroher Künstler Holger Koch, 1955 in Freiberg geboren. Seine drei Arbeiten, „Mondraub“, „Märchenstunde“ und „Heller Weg“ sind aufwändige Mehrfarbdrucke. Ähnlich farbenfroh präsentiert sich der Schweizer Künstler Ernst Hanke, 1945 geboren, der als Künstler seine Arbeiten auch selbst druckt. Er ist mit fünf großen Arbeiten in der Ausstellung vertreten. Von ihm erscheint zur Ausstellung auch die zehnfarbige Vorzugsgrafik, der Steindruck „Zaunkönig mit Oboe“, in einer Auflage von 20 Exemplaren. Neben ihm reiht sich der großartige Karl-Heinz Appelt (1940– 2013) ein, drei Umdrucke von Armin Mueller-Stahl (geboren 1930) und grafisch gestaltete Poesie des bolivianisch-schweizerischen Schriftstellers Eugen Gomringer (geboren 1925).

Leise Töne schlägt dagegen Hartmut Piniek, 1950 in Wolgast geboren, an. Er lehrte nach seinem Studium selbst von 1987 bis 1998 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig als Assistent und Dozent für Malerei. Seine Arbeiten, die wie filigrane Zeichnungen wirken, widmen sich vorwiegend der Darstellung weitläufiger atmosphärischer Landschaftsräume aus der Überflugperspektive – versetzt mit unbestimmten Objekten und vereinzelten minimierten Figuren. Er, der leise Vertreter der Leipziger Schule mit seinen zarten Steindrucken, ist damit ebenso vertreten wie Alfred Traugott Mörstedt (1925–2005) mit seinen kleinformatigen Arbeiten, bei denen ein nahes Herantreten lohnt, um all die bezaubernden Feinheiten im Werk erkennen zu können.

Mit dem Thüringer Künstler und einstigen Dozent an der Leipziger Hochschule für Schrift und angewandte Grafik, Paul Zimmermann (1920–2017), schließt sich auch für Bärbel Müller der Kreis in ihrer Ausstellung, war er doch derjenige Künstler, mit dem sie ihre Galeristenarbeit begann. Er ist mit drei ausdrucksstarken Algrafien aus der Serie „ex tempore“ von 1993 vertreten.

Begleitend zur Schau lädt das Kunsthaus Müller für Sonntag, 26. April, ab 14 Uhr zu einem Museumsgespräch ein. Zu Gast ist dann die Leipziger Schauspielerin Susanne Krassa. Sie stellt Ernst Barlach als Schriftsteller vor. Zusätzlich findet im Kunsthaus Müller am 14. und 15. März der Tag der offenen Töpferei statt und am 28. März der Tag der Druckkunst.

Bis 31. Mai, geöffnet: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr.