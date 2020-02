Kulturminister Hoff: „Über gute Arbeit, gute Löhne und faire Preise reden“

Viele deutsche Bauern fühlen sich missverstanden; Landwirte in Ostdeutschland vielleicht noch ein bisschen mehr als ihre Kollegen in den alten Bundesländern. Weil in den neuen Ländern die Agrarunternehmen häufig viel größer sind als etwa in Bayern oder Baden-Württemberg, wo doch kleinere Höfe eher dem romantischen Bild von Städten von guter Landwirtschaft entsprechen als große Agrargenossenschaften. Auch Thüringens amtierender Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff hat jüngst zu bedenken gegeben, Landwirte fühlten sich häufig missachtet.

Im Interview mit unserer Zeitung spricht der Linke darüber, ob er diese Wahrnehmung für zutreffend hält, welchen Anteil aus seiner Sicht der Bauernverband an der schlechten Stimmung zwischen Bauern und Verbrauchern hat und welchen Gewinn an Lebensqualität für ihn 15 Minuten Radfahren bedeuten.

Herr Hoff, Sie haben jüngst gesagt, Landwirte hätten das Gefühl, es werde häufig über sie statt mit ihnen gesprochen. Wie kommen Sie zu dieser Annahme?

Das ist das, was mir sowohl einzelne Landwirte als auch deren Verbände spiegeln. Insofern gebe ich wieder, was innerhalb der Landwirtschaft selbst argumentiert wird. Dort haben viele die Bauern erstens den Eindruck, sie würden an gesellschaftlicher Anerkennung verlieren. Zweitens nehmen sie wahr, dass über den Kernbereich ihres Tuns geredet wird – aber nicht mit ihnen. Drittens glauben sie, dass ihre Positionen in gesellschaftlichen Debatten als rückwärtsgewandt und gegenüber der Ökologie schädlich verstanden werden. Das muss ich erst einmal so zur Kenntnis nehmen; unabhängig davon, ob ich diese Auffassung im Einzelnen so teile oder nicht.

Und? Teilen Sie die Wahrnehmung, das Gefühl, es werde häufig über Bauern statt mit ihnen gesprochen?

Wir haben gesamtgesellschaftlich das Problem, dass wir zu viel über Dinge sprechen, statt uns die Zeit zu nehmen, intensiv mit den jeweils handelnden Akteuren ins Gespräch zu kommen. Das hat auch damit zu tun, dass auf Kundgebungen und auch in sozialen Netzwerken Positionen oft in Schwarz-weiß gezeichnet werden. Es wird zu wenig differenziert argumentiert. Es ist zum Beispiel unglaublich einfach, jedem, der auf einem Traktor sitzt, zu unterstellen, sein Traktor sei zu groß und die Reifen würden den Boden zu sehr verdichten. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine Position, die einen Blühstreifen am Rande eines Feldes zum Untergang der deutschen Landwirtschaft erklärt. Insofern widerspreche ich den Landwirten in ihrer Wahrnehmung nicht. Ich sage aber auch: Auch die Interessenvertretungen der Landwirte haben mit dazu beigetragen, dass es Landwirten häufig darum geht, bestimmte Regelungen so lange wie möglich hinauszuschieben, um dann zu sagen: Jetzt wird auf einmal und ganz plötzlich entschieden.

Sie haben es schon angedeutet: Positionen von Bauern werden häufig als rückwärtsgewandt verstanden. Ist es deshalb nicht so, dass es Landwirten um etwas ganz anderes geht, wenn sie darüber klagen, es werde über sie statt mit ihnen geredet: Dass sie nämlich enttäuscht davon sind, dass ihre Forderungen nicht mehr so umfänglich wie früher erfüllt werden?

Wir haben einen regen Austausch zwischen zum Beispiel meinem Haus und dem Thüringer Bauernverband. Aber das ersetzt nicht den gesellschaftlichen Diskurs über Landwirtschaft. Und auch nicht das Gespräch mit dem einzelnen Landwirt. Das ist das eine. Das andere ist: Landwirte sind wichtige Akteure im ländlichen Raum. Und der Frust, der sich bei vielen von ihnen angesammelt hat, hat auch damit zu tun, dass es einen Prozess der Entstaatlichung im ländlichen Raum gegeben hat: Schienenverkehr ist abbestellt worden, Schulen wurden geschlossen. Das hat dazu beigetragen, dass Landwirte nicht nur in ihrer beruflichen Tätigkeit unter Druck geraten sind, sondern die Qualität der Daseinsvorsorge in der Region, in der sie leben, gelitten hat.

Das beantwortet aber die Frage nicht: Klagen Landwirte aus Ihrer Sicht deshalb, es werde zu wenig mit ihnen geredet, weil sie in den tatsächlich stattfindenden Diskussionen mit ihren Positionen nicht mehr durchdringen?

Sie bleiben bei Ihrer Frage, ich bleibe bei meiner Antwort: Landwirte sind auf der einen Seite diejenigen, die beruflich in dieser Branche arbeiten. Und auf der anderen Seite sind sie diejenigen, die den ländlichen Raum bewohnen. Deshalb ist die Kritik der Landwirte immer auch verbunden mit der Frage, wohin bewegen wir uns gesellschaftlich in den Räumen außerhalb der Städte – genau diese Frage steht letztlich auch hinter dem Protest gegen Windräder im Wald.

Was kann denn aus Ihrer Sicht Politik tun, um die Attraktivität des ländlichen Raums und damit auch die Akzeptanz von Landwirten zu stärken?

Ich glaube, wir müssen drei Dinge tun: Erstens müssen wir den Mut zur Komplexität haben und jeder muss sich darauf einstellen und einlassen. Es gibt auf komplexe Fragen keine unterkomplexen Antworten. Zweitens: Wir müssen dafür sorgen, dass Demografie nicht mehr als Angstbegriff verwendet wird und die Entstaatlichung des ländlichen Raums befördert. Wir wissen doch, was es bedeutete, wenn eine kleine Schule schließt: Dann verliert ein Dorf an Lebensqualität. Deshalb ist es richtig, dass die Landesregierung sich dazu bekannt hat, kleine Schulen nicht schließen, sondern anders organisieren zu wollen. Wir müssen zudem für Mobilitätskonzepte sorgen, die auch Widersprüchen gerecht werden, die es im ländlichen Raum auch gibt: Der Bus, der bestellt wird, ist zunächst ein Ausdruck dafür, dass sich der Staat um die Menschen auf dem Land kümmert. Trotzdem wird der Bus kaum benutzt, weil viele Menschen lieber mit dem Auto individuell unterwegs sind. Wenn der Bus dann aus Kostengründen abbestellt wird, heißt es zu Recht: Der Staat zieht sich aus der Fläche zurück. Insofern müssen wir in einer individuelleren Gesellschaft Mobilitätsangebote finden, die diesen veränderten Bedürfnissen angepasst sind. Das wird nicht die klassische Buslinie sein.

Und drittens?

Wir müssen klären, wie wir mit dem laufenden Transformationsprozess in unserer Landwirtschaft umgehen. Das ist ein ostspezifisches und ein Generationen-Problem. Die Agrarunternehmen im Osten sind im Schnitt deutlich größer als die Unternehmen in den alten Bundesländern, weil sie aus den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften hervorgegangen sind. Nicht jeder Nachwuchs-Landwirt wird aber einen solchen Großbetrieb übernehmen wollen; schon gar nicht unter den veränderten Bedingungen bei der Suche nach Fachkräften und den veränderten Förderbedingungen. Über diesen Strukturwandel werden wir ganz konkret mit unseren Landwirten reden müssen – auch über die ganz unterschiedlichen Interessen, die es da unter den Thüringer Landwirten gibt. Dafür werden wir dann passgenau Lösungen finden müssen, wie etwa eine Junglandwirte-Förderung, darin sind sich ja aber auch alle einig. Dass ich jüngst die Erfahrung gemacht habe, dass man im Thüringer Bauernverband auch über diese unterschiedlichen Interessen offen sprechen kann, dafür bin ich dankbar.

Was können denn Bauern aus Ihrer Sicht tun, um wieder mehr gesellschaftliche Akzeptanz zu erlangen?

Erst mal dürfen wir an die Landwirte grundsätzlich keine anderen Erwartungen haben als an andere Unternehmen auch. An sie heranzutreten und zu sagen: Ihr habt eine große volksbildnerische Aufgabe! Ganz ehrlich? Das sagen wir auch nicht zu Audi und die sind ein bisschen größer als ein einzelner landwirtschaftlicher Betrieb. Insgesamt würde ich für weniger Aufgeregtheit werben. Wir brauchen eine realistische Vorstellung in der Gesellschaft darüber, was es heißt, Landwirt zu sein. Vor allem aber richtet sich meine Erwartung noch viel mehr als an die Landwirte an die Verbraucher und die Widersprüche, die es dort gibt.

Sie meinen, dass viele Verbraucher noch immer gute Wurst und gutes Fleisch für ganz kleines Geld haben wollen? Wo stehen denn aus Ihrer Sicht die Verbraucher in Thüringen bei der Erkenntnis, dass das nicht zusammenpasst?

Wir müssen über gute Arbeit reden, über gute Löhne und über faire Preise für Produkte. Das heißt, wenn wir wollen, dass Landwirte von dem, was Sie tun, gut leben können, dann müssen wir als Verbraucher gute Preise für Wurst, Käse und Milch bezahlen. Das geht aber nur, wenn wir mehr tarifgebundene Unternehmen in Thüringen haben werden, in denen diejenigen, die die Produkte der heimischen Landwirte kaufen sollen, auch vernünftig verdienen.

Sie kommen ja aus Berlin…

… ich bin vor Jahren aus Berlin hierher gekommen…

… gut, aber Sie kennen Berlin sehr gut. Gibt es einen Unterschied bei der Wertschätzung der eigenen Landwirtschaft und deren Produkten zwischen dem Stadtstaat Berlin und dem Flächenland Thüringen?

Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier eine Hand voll größerer Städte, einschließlich der Landeshauptstadt. Und selbst wenn ich vom Stadtzentrum in Erfurt aus mit dem Fahrrad starte, bin ich innerhalb von etwa 15 Minuten auf dem Dorf. Und zwar richtig auf dem Dorf. Das ist ein Gewinn von Lebensqualität, auch für mich ganz persönlich. Es hilft aber auch, dass in Thüringen das Verständnis für die Bedürfnisse des ländlichen Raums größer sind als etwa in Berlin. Denn darum geht es doch im Kern: Dass wir überall in Thüringen gleichwertige Lebensverhältnisse an jedem Ort in Thüringen schaffen.