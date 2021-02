Landesprüfungsamt in Coronazeiten bürokratisch und unflexibel

Angehende Lehrer in Thüringen hadern in Coronazieten mit dem Prüfungsamt. (Symbolbild)

Sina Neumann studiert Deutsch und Spanisch auf Lehramt an der Uni in Jena. Sie ist fast fertig, im Oktober begann sie mit der Examensarbeit. Der letzte große Brocken für das erste Staatsexamen, bevor im August das Referendariat beginnen soll. Dann schlossen Schulen und Kitas. Die Studentin hat zwei Kinder, ihr war schnell klar, dass der Abgabetermin nicht zu halten ist. Sie beantragte eine Verlängerung beim Landesprüfungsamt (LPA). Das ist beim Bildungsministerium angesiedelt und zuständig für die solche Entscheidungen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog