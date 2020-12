Landrätin Enders: „Das Füreinanderdasein ist das Wichtigste in dieser Zeit“

„Ich habe schon viele Krisensituationen erlebt, doch noch nie so eine mit diesen Ausmaßen. Seit Februar – also elf Monate lang – bestimmt die Pandemie das Alltagsgeschäft und hält uns in Atem. Ein Ende ist nicht absehbar“, so Landrätin Petra Enders (Linke) im Rückblick auf das jetzt zu Ende gehende Jahr. „Mit dem ersten Fall im März war für mich noch nicht vorstellbar, was diese Pandemie in unserem Leben anrichten wird. Es ist bis heute eine für mich noch nie dagewesene Zeit“, sagt sie.

Eine der gravierendsten und schwierigsten Entscheidungen war ihren Worten zufolge die Quarantäne in Neustadt, die sie am 22. März verhängen musste. „Das werde ich nie vergessen. Ich bin allen dankbar, die damals mitgeholfen haben, den Ort und die dort lebenden Menschen zu versorgen.“ Neben den Monaten März und April schlug die Pandemie im Oktober noch mal zu und fordert von allen wiederum alles ab.

Kreis und Kommunen bekamen Hilfen von Bund und Land

Viele Sorgen hätte die Pandemie mit sich gebracht, „aber finanzielle Probleme haben wir derzeit nicht.“ Die Versprechungen vom Bund und Land seien für die Kommunen eingehalten worden. Das noch Anfang des Jahres gerissene Loch in den Haushalt wurde durch die „wirklich komfortable finanzielle Unterstützung des Landes“ gestopft. Auch der Bund hat seine Versprechungen gehalten. Nicht nur die Landkreise seien „komfortabel ausgestattet worden, sondern genauso auch die Städte und Gemeinden.“ Das Land habe in dieser schwierigen Zeit niemanden im Regen stehen lassen. Und Enders betont: „Im Gegensatz zu anderen habe ich niemals und zu keinem Zeitpunkt unsere Investitionen infrage gestellt, obwohl die Lage Anfang und Mitte des Jahres finanziell außerordentlich kritisch und absolut angespannt war. Ich habe die Maßnahmen durchgezogen und mich gegen eine geforderte Haushaltssperre ausgesprochen.“ Das sei die richtige Entscheidung gewesen, der Landkreis sei bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Investitionen „gut dabei.“

Regelmäßige Treffen mit allen Entscheidungsträgern

Das wichtigste in einer Pandemie sei die Kommunikation. „Deshalb war es mir wichtig, mich regelmäßig mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu treffen - in der Regel einmal wöchentlich, der regelmäßige Austausch mit den Kreistagsfraktionen, aber auch mit Schulen, Kindergärten und anderen Themen zu besprechen und Maßnahmen abzustimmen.“ Die Pandemie könne nur bewältigen, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Ideologische Polemik und politische Grabenkämpfe hätten in einer Pandemie nichts zu suchen – auf allen politischen Ebenen vom Bund bis zur Kommune. Jeden Tag lerne man dazu, müsse nach neuen Lösungen suchen. „Was gestern galt, gilt heute schon längst nicht mehr. Das erfordert ganz viel Flexibilität und das persönliche Engagement vieler. Das erlebe ich seit elf Monaten auch in meinem Amt“, so Enders.

In Arnstadt wurde An der Weiße eine Abstrichstelle eingerichtet. Foto: Hans-Peter Stadermann

Sorgenkinder bleiben Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel

Große Sorgen bereiten derzeit nach wie vor die Branchen Tourismus, Gastronomie, Einzelhandel, verschiedene Dienstleistungsbereiche und Kulturschaffende. „Sie sind derzeit in einer ganz schwierigen Situation, es bringt sie in Existenzangst und -nöte. Ob die finanziellen Hilfen ausreichen werden, die „viel zu kompliziert zu beantragen und nicht ausreichend sind“, werde sich erst nach der Krise zeigen. „Das verlangt von uns allen Solidarität und um die bitte ich. Man kann sie mit kleinen Gesten unterstützen, indem man Theaterkarten kauft, regionale Produkte erwirbt oder Leistungen schon im Vorfeld bucht“, sagt Enders.

Dank an alle Engagierten im gesamten Kreis

Ganz wichtig ist ihr: „Ich kann nur den Menschen danken, die in der Pandemie alles geben und gegeben haben – den Erzieherinnen in den Kindergärten. Ihre Arbeit kann man nicht genug wertschätzen. Sie kümmern sich um unsere Kleinsten, geben Nähe, wo Abstand geboten ist und sie bieten Normalität, die die Kleinen wie Eltern so sehr brauchen, um diese schwierige Zeit bewältigen zu können.“ Sie denkt auch an die Pflegekräfte, die nicht nur in diesem Jahr auf Feiertage verzichten, sondern seit Monaten schon besonders gefordert sind und mit viel Wärme und Zuversicht an der Seite der Erkrankten und Pflegebedürftigen stehen. Und sie zählt weiter auf: Die Verkäuferinnen, die unter erschwerten Bedingungen jeden Tag ihren Dienst tun. Die Landwirte, die jeden Tag dafür sorgen, dass jeder etwas zu Essen auf dem Tisch hat. Die Schulleitungen und Lehrern, die eine große Verantwortung für die Gesundheit der Schüler und die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs unter Hygienebedingungen tragen. „Nicht zuletzt danke ich den Mitarbeitern unseres Gesundheitsamtes, die in diesen Zeiten über das normale Maß hinaus gefordert sind.“ Noch viele andere Menschen müssten an dieser Stelle ihrer Meinung nach genannt werden, für die das Füreinanderdasein auch in dieser schwierigen Zeit eine Selbstverständlichkeit war und ist. „Wichtig ist mir, dass sich die Bürger auch in Zukunft weiter auf das Landratsamt und auf mich als Landrätin verlassen können – sowohl in der Krise, als auch in besseren Zeiten“, sagt sie.

Neustadt am Rennsteig wurde im März komplett und Quarantäne gestellt. Foto: Sascha Fromm

Haushalt für das neue Jahr ist eingebracht

Neben dem alles beherrschenden Thema Corona erinnert sich Enders aber auch an durchaus Positives. Da ist unter anderem die sehr erfolgreiche Teilnahme des Ilm-Kreises an der Grünen Woche im Januar in Berlin – mit dem Rutschturm in Form des Kickelhahns von Hans Rinn aus Ilmenau und dem Bob des Traditionsvereins Schlitten und Bob Ilmenau. Die Volkshochschule in Ilmenau feiert Ende Januar mit einem Tag der offenen Tür ihr 100-jähriges Bestehen. Das Schul- und Stadtradeln fand im Mai ohne die geplanten Touren und mit dem Verweis auf die gesundheitlichen Aspekte der Bewegung an frischer Luft statt. In Langewiesen wird am 2. Juli die neu sanierte Grundschule eingeweiht, Anfang September folgt die Turnhalle der Europaschule in Marlishausen. Im November wird der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen mit vielen dezentralen Aktionen über eine Woche lang begangen. Unter anderem macht das Netzwerk gegen Gewalt im Ilm-Kreis auf seine Arbeit aufmerksam. Und im Dezember wird Haushalt in den Kreistag eingebracht – mit neun Groß-Investitionen im zweistelligen Millionen-Bereich.